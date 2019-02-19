Самарский академический театр оперы и балета покажет спектакль «Эсмеральда» в Москве
19 февраля 2019 14:29
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Балет Самарского театра оперы и балета «Эсмеральда» в постановке главного балетмейстера театра Юрия Бурлаки номинирован как лучший балетный спектакль на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска». С ним конкурируют 9 других спектаклей, включая громкую премьеру Большого театра – балет «Нуреев» – и еще одну работу Бурлаки: «Корсар» в Воронежском театре оперы и балета. Юрий Бурлака выдвинут в номинации «лучшая работа балетмейстера-хореографа» дважды: и как создатель самарской «Эсмеральды», и как
постановщик воронежского «Корсара».
За 25-летнюю историю «Золотой Маски» балетный спектакль из Самары попал в список ее номинантов впервые. Этот результат – итог первого года работы Юрия Бурлаки в качестве главного балетмейстера театра.
Итоги премии будут подведены в Москве 16 апреля 2019 года, передает пресс-служба театра.
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