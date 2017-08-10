Самарские музыканты выступят в Екатеринбурге на Международном фестивале духовых оркестров
10 августа 2017 14:15
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Напомним, ежегодно фестиваль собирает уникальные и талантливые коллективы из разных стран мира. Самарский муниципальный духовой оркестр уже не первый год принимает участие в этом проекте и является одним из самых любимых коллективов публики.
Специально для этого мероприятия самарские музыканты подготовили новую программу «Плац-концерт» с участием детского музыкально - хореографического театра «Искорки» под управлением Елены Черноталовой.
Для справки:
Самарский муниципальный духовой оркестр был организован в 1992 году. Инициатором создания и вдохновителем творческого развития коллектива уже многие годы остается его главный дирижер и художественный руководитель, заслуженный артист Самарской области Марк Коган.
Оркестр активно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными музыкантами и дирижерами. По инициативе и при активном участии оркестра в Самаре проходит фестиваль «На сопках Маньчжурии», сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
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