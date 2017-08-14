Самарские музыкальные школы стали лучшими в Общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств»

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Основа новаторской педагогической системы школы - хоровое воспитание. Выпускники и воспитанники ежегодно становятся лауреатами самых престижных конкурсов и фестивалей, выступают на лучших российских и мировых площадках; за время работы школа выпустила более трех тысяч музыкантов.Также в 2017 году Министерством культуры Российской Федерации был объявлен конкурс «Лучший преподаватель детской школы искусств» и творческий смотр учащихся. Из многочисленных кандидатов от Самарской области лучшими стали преподаватель Детской центральной музыкальной школы, заслуженный работы культуры Российской Федерации Елена Панкратова и учащийся Детской центральной музыкальной школы Сергей Рымарь.Напомним, Детская центральная музыкальная школа - старейшие учебное заведение Самары и губернии. Коллектив школы - это сплоченная команда профессионалов, ярких преподавателей и талантливых музыкантов.Сергей Рымарь, обучаясь игре на фортепиано и обладая незаурядными музыкальными способностями, победил в номинации «Музыковедение», представив профессиональные работы в области культуры и искусства.Накопленный преподавателем Еленой Панкратовой педагогический опыт, разработанные образовательные программы и их результативность были высоко оценены жюри и рекомендованы к распространению педагогического опыта на территории страны, сообщает пресс-служба администрации Самары.