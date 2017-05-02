Самарские «Волжане-СамГТУ» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН

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26 апреля состоялась первая игра 1/4 финала Премьер-лиги КВН. «Волжане- СамГТУ» выступали на сцене вместе со Сборной бывших спортсменов из Пермского края, Летней сборной и «Top Secret» из Краснодара, командой «Казань» и челябинским «Театром Уральского Зрителя».В конкурсе «Музыкальный фристайл» шутить Самарскому политеху помогал заслуженный артист России Сергей Войтенко. Волжане продемонстрировали зрителям сагу о баяне и заслужили отдельной похвалы от члена жюри, игрока Высшей лиги КВН Филиппа Воронина при подведении итогов игры.По результатам двух конкурсов шутники СамГТУ набрали 9,8 баллов и вышли в полуфинал наряду с пермскими спортсменами, челябинскими «тузами» и краснодарской Летней сборной. По итогам второй игры 1/4 финала к полуфиналистам присоединились команда «Так-то» из Красноярска, сборная МВД «Подъем» и сборная РУДН из Москвы и сборная вузов Чеченской республики из Грозного.