Самарская филармония проведет ярмарку абонементов

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В этот день филармония распахнет свои двери для многочисленной аудитории - постоянных и новых слушателей. В течение всего дня почитатели искусства, пришедшие на ярмарку, смогут приобрести для себя абонементы на любой вкус, по всем жанрам и направлениям деятельности Самарской филармонии. Абонемент значительно снижает стоимость одного посещения, поэтому его покупка выгодна.Филармония предоставляет возможность своим слушателям купить абонементы и в театральных кассах крупных торговых центров, и не выходя из дома, в интернете на сайте филармонии в режиме on-line.В музыкальной жизни Самары ярмарка абонементов – особый день, наполненный атмосферой праздника. Воскресный поход на праздник музыки всей семьей или с друзьями, пребывание в красивом концертном зале, общение с артистами и специалистами филармонии –это весомый аргумент прийти 7 апреля на ярмарку абонементов в филармонию. Посетители филармонии в этот день смогут лично побеседовать с кураторами абонементов, специалистами, артистами о тематике каждого концерта абонементного цикла, чтобы определиться в выборе.На протяжении всего дня артисты филармонии будут давать концерты, которые порадуют и взрослых, и маленьких слушателей.«Концертный вернисаж»:10:30 – «Великий лягушонок». Поучительную музыкальную сказку для маленьких слушателей расскажут и споют артисты ОЛИМП Самарской филармонии.12:00 – «Знакомьтесь: его величество Орган». Детские и взрослые органные абонементы представит заслуженная артистка РФ Людмила Камелина и солисты филармонии.12:45 – «Отвори, мне калитку в былое…». Романсовая и песенная лирика от истоков жанра до наших дней. Встречу с любимыми произведениями подарят зрителям лауреаты всероссийских и международных конкурсов – артисты ОЛИМП Самарской филармонии.13:30 – «Душа поет!». Знатокам и любителям народной музыки адресован концерт-подарок ансамбля народных инструментов Самарской филармонии «Волга-folk-band».15:00 – «От классики до…». Благородство и изысканность камерной музыки в программе Камерного оркестра Самарской филармонии «Volga Philarminic».17:00 – «Маэстро приглашает!». Великолепие и богатство красок Академического симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Михаила Щербакова.Концерты ведут лекторы-музыковеды Людмила Коваленко и Ирина Цыганова, передает пресс-служба облправительства.Фото: culture.ru