С 19 по 28 октября в САТОБ пройдет XVIII Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

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Алла Шелест (1919-1998) – легендарная прима-балерина Мариинского театра. С 1970 по 1973 годы была главным балетмейстером Самарского театра.Шелест – одна из самых ярких представителей русской балетной школы, которая сформировалась во второй половине XIX века. Это была эпоха Мариуса Петипа (1818-1910) – без преувеличений самого великого хореографа в истории балета. «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» без него не стали бы популярны на века. После Петипа русский балет продолжил развиваться: опираясь на достижения хореографа, новые поколения балетмейстеров шли дальше, искали свои собственные пути, свой уникальный хореографический язык.Михаил Фокин проявил красоту бессюжетного балета, Ростислав Захаров и Леонид Лавровский создали жанр хореодрамы, где танец обрелвыразительность пантомимы; Леонид Якобсон совместил технику классического танца со свободной экспрессией модернизма.Эпоха великого мастера продолжается и спустя сто лет после его смерти. Участники фестиваля – звезды Большого и Мариинского театров, Театра Капитолия (Тулуза, Франция) артисты, САТОБ – будут танцевать хореографию Петипа и выдающихся балетмейстеров XX века.Почетным гостем фестиваля станет Кадер Беларби – французский танцовщик и хореограф, этуаль Парижской оперы в 1990-х годах, сегодня – руководитель балетной труппы Театра Капитолия. Беларби – артист так называемого «поколения Нуреева»: звезд, чья стремительная карьера разворачивалась во времена, когда Рудольф Нуреев возглавлял балетную труппу Парижской оперы.Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области, передает пресс-служба театра.