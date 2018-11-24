С 24 по 27 ноября Самара станет площадкой для проведения финала Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»

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Впервые Самара с 24 по 27 ноября станет площадкой для проведения финала конкурса журналистов страны на самый престижный в медиа среде конкурс профессионалов!На конкурс «ТЭФИ-Регион 2018», финал которого пройдет в Самарской области, поступило более 550 работ. К участию отобрана 481 работа от 152 TV-компаний из 83 населённых пунктов. Голосование по определению победителей в 20 номинациях проведёт в эти дни объединённый состав жюри "Тэфи-Регион".На протяжении 4-х дней в столице СО будут проходить мастер-классы, дискуссии, круглые столы...Подготовлена насыщенная экскурсионная программа.Гости смогут оценить гостеприимство волжан, увидеть очарование Самары, её богатые исторические и культурные традиции, передает пресс-служба департамента информационной подитики СО.