С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль

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Программа фестиваля включает три оперы на итальянском языке и одну на русском, три серьезные и одну комическую, три оперы в сценическом исполнении и одну – в концертном. А всего в программе четыре оперы и завершающий гала-концерт.Кроме того, в дни фестиваля пройдет презентация книги «Как смотреть оперу» – сборника эссе, составленного оперными критиками Алексеем Париным и Аей Макаровой при участии завлита Самарского академического театра оперы и балета Екатерины Бабуриной.Художественный руководитель фестиваля – главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов.17 апреля в 18:30 — открытие фестиваля. Опера Дж. Верди «Риголетто» (концертное исполнение). Герцог Мантуанский – Алексей Татаринцев (театр «Новая опера»); Риголетто – Владислав Сулимский (Мариинский театр); Джильда – Анастасия Калагина (Мариинский театр), дирижер – Евгений Хохлов.19 апреля в 18:30 — опера Дж. Россини «Севильский цирюльник». Граф Альмавива – Алексей Татаринцев (театр «Новая опера»), Фигаро – Владимир Мороз (Мариинский театр), Бартоло – Ренат Латыпов, Розина – Ирина Янцева, Базилио – Андрей Антонов, дирижер – Андрей Данилов.21 апреля в 18:30 — опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста».Грязной – Владислав Куприянов (Мариинский театр); Марфа – Айгуль Хисматуллина (Мариинский театр); Лыков – Евгений Ахмедов (Мариинский театр); Собакин – Дмитрий Григорьев (Мариинский театр), Любаша – Анна Костенко, дирижер – Евгений Хохлов.Солисты – стипендиаты Программы Аткинс, работающей на базе Мариинского театра – международного образовательного проекта, учрежденного в 2015 году и патронируемого меценатом Вероникой Аткинс и лично маэстро Валерием Гергиевым. Проект призван поддержать молодых оперных артистов, которые находятся в начале своей профессиональной карьеры.25 апреля в 18:30 — опера Дж. Верди «Аида». Аида – Татьяна Ларина, Радамес – Ованес Айвазян (Мариинский театр), Амнерис – Агунда Кулаева (Большой театр), Рамфис – Георгий Шагалов, Амонасро – Василий Святкин, дирижер – Евгений Хохлов.27 апреля в 18:30 — закрытие фестиваля. Гала-концерт с участием Агунды Кулаевой (Большой театр), Ованеса Айвазяна (Мариинский театр), Богдана Волкова (Большой театр), солистов Самарского академического театра оперы и балета. Дирижер – Евгений Хохлов.В программе фестиваля возможны изменения, передает пресс-служба облправительства.