Режиссер Глеб Панфилов экранизирует повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»

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«О чем думаю с большой надеждой — это фильм «Один день Ивана Денисовича», который собирается снимать Глеб Панфилов — замечательный режиссер, которого я очень люблю», — сказала Солженицына, напомнив, что ранее Панфилов экранизировал другое произведение Солженицына — роман «В круге первом».​Сериал Глеба Панфилова «В круге первом» с Ольгой Дроздовой и Дмитрием Певцовым в главных ролях вышел на экраны в 2006 году на телеканале «Россия» и собрал сразу несколько профессиональных премий — «Ника-2005» в категории «Лучший телевизионный фильм», ТЭФИ-2006 «За обращение к трагической теме отечественной истории и за экранное воплощение прозы Александра Солженицына». Кроме того, «В круге первом» получил главный приз на Международном фестивале аудиовизуальных программ в Биаррице.По словам вдовы писателя, премьера нового фильма намечена на 2018 год, когда исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. К этой же дате Наталья Солженицына планирует приурочить открытие мемориального музея в московской квартире писателя. Тогда же будет издано собрание его сочинений в 20 томах.Ранее в Мосгордуме проголосовали за установку первого в Москве памятника писателю Александру Солженицыну. За это проголосовали члены комиссии по монументальному искусству. Предполагается, что монумент появится в 2018 году в районе Таганки, в сквере между домами №11 и 13 по улице, ранее названной в честь писателя. Памятник установят за счет средств Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.