Я нашел ошибку
Главные новости: 
Из собранных полицейскими материалов известно, что похищенное имущество предполагаемый злоумышленник сдал в ломбард, врученные деньги потратил на личные нужды.
Из собранных полицейскими материалов известно, что похищенное имущество предполагаемый злоумышленник сдал в ломбард, врученные деньги потратил на личные нужды.
Целый комплекс мер направлен на организацию занятости и трудоустройства молодежи.
В Самаре обсудили подготовку к началу летней оздоровительной кампании
По словам вдовы писателя, премьера нового фильма намечена на 2018 год, когда исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. К этой же дате Наталья Солженицына планирует приурочить открытие мемориального музея в московской квартире писателя. Тогда же будет издано собрание его сочинений в 20 томах.
Режиссер Глеб Панфилов экранизирует повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
Небольшой дождь ожидается лишь во вторник, в последующие дни установится сухая погода.
В Самаре будет тепло и сухо
Михаил Матвеев оштрафован на 30 тысяч рублей за проведение марша пенсионеров
Михаил Матвеев оштрафован на 30 тысяч рублей за проведение марша пенсионеров
В нем приняли участие более 170 пловцов из 33 регионов страны.
На чемпионате России по плаванию среди спортсменов с ПОДА пловцы Самарской области завоевали 15 медалей
В Самаре многонациональный концерт, посвященный Международному дню цыган, организуется впервые.
В Самаре состоится праздник, приуроченный к Международному дню цыган
В указанные периоды автобусы маршрута № 75 проследуют в объезд: под путепровод, в направлении Кинеля.
В связи с ремонтом железнодорожных переездов на территории Самары временно ограничат движение транспорта
сегодня  Понедельник, 24 апреля, 21:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/04:
USD 56.23
-0.19
EUR 60.32
-0.29
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

Режиссер Глеб Панфилов экранизирует повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»

24 апреля 2017 20:42
97
По словам вдовы писателя, премьера нового фильма намечена на 2018 год, когда исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. К этой же дате Наталья Солженицына планирует приурочить открытие мемориального музея в московской квартире писателя. Тогда же будет издано собрание его сочинений в 20 томах.
Об этом заявила вдова писателя и президент Русского благотворительного фонда его имени Наталия Солженицына, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

«О чем думаю с большой надеждой — это фильм «Один день Ивана Денисовича», который собирается снимать Глеб Панфилов — замечательный режиссер, которого я очень люблю», — сказала Солженицына, напомнив, что ранее Панфилов экранизировал другое произведение Солженицына — роман «В круге первом».

​Сериал Глеба Панфилова «В круге первом» с Ольгой Дроздовой и Дмитрием Певцовым в главных ролях вышел на экраны в 2006 году на телеканале «Россия» и собрал сразу несколько профессиональных премий — «Ника-2005» в категории «Лучший телевизионный фильм», ТЭФИ-2006 «За обращение к трагической теме отечественной истории и за экранное воплощение прозы Александра Солженицына». Кроме того, «В круге первом» получил главный приз на Международном фестивале аудиовизуальных программ в Биаррице.

По словам вдовы писателя, премьера нового фильма намечена на 2018 год, когда исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. К этой же дате Наталья Солженицына планирует приурочить открытие мемориального музея в московской квартире писателя. Тогда же будет издано собрание его сочинений в 20 томах.

Ранее в Мосгордуме проголосовали за установку первого в Москве памятника писателю Александру Солженицыну. За это проголосовали члены комиссии по монументальному искусству. Предполагается, что монумент появится в 2018 году в районе Таганки, в сквере между домами №11 и 13 по улице, ранее названной в честь писателя. Памятник установят за счет средств Русского благотворительного фонда Александра Солженицына.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
24 апреля 2017  21:00
Целый комплекс мер направлен на организацию занятости и трудоустройства молодежи.
В Самаре обсудили подготовку к началу летней оздоровительной кампании
Целый комплекс мер направлен на организацию занятости и трудоустройства молодежи.   Социум
46
24 апреля 2017  19:58
Небольшой дождь ожидается лишь во вторник, в последующие дни установится сухая погода.
В Самаре будет тепло и сухо
 Небольшой дождь ожидается лишь во вторник, в последующие дни установится сухая погода.   Социум
110
24 апреля 2017  19:07
В Самаре многонациональный концерт, посвященный Международному дню цыган, организуется впервые.
В Самаре состоится праздник, приуроченный к Международному дню цыган
В Самаре многонациональный концерт, посвященный Международному дню цыган, организуется впервые.  Социум
124
Весь список

Здравоохранение
24 апреля 2017  13:53
В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента
В Самаре пройдёт весенняя школа онкопациента
На мероприятии все участники смогут обменяться мнениями и получить информацию. Здравоохранение
149
21 апреля 2017  13:43
Самарцы сдали свыше 85 литров крови в Национальный день донора
Самарцы сдали свыше 85 литров крови в Национальный день донора
Всех доноров со словами благодарности встречали волонтеры Самарского дома молодежи. Здравоохранение
187
21 апреля 2017  10:15
В Самаре проводят инновационные операции по восстановлению сердечного ритма
В Самаре проводят инновационные операции по восстановлению сердечного ритма
В этом году в кардиодиспансере планируют выполнить 180 операций с использованием новой методики. Здравоохранение
446
Весь список

Туризм
21 апреля 2017  09:12
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране. Туризм
230
20 апреля 2017  10:31
В Совфеде предложили налоговый вычет до 120 тыс. руб. за отдых в России
В Совфеде предложили налоговый вычет до 120 тыс. руб. за отдых в России
С таким предложением выступил комитет Совета Федерации по социальной политике. Туризм
263
20 апреля 2017  09:22
Россиян попросили избегать мест массового скопления людей в Таиланде Это связано со взрывами на юге страны.
Россиян попросили избегать мест массового скопления людей в Таиланде
Это связано со взрывами на юге страны. Туризм
61
Весь список
Образование
24 апреля 2017  14:26
Ведущие отечественные и зарубежные ученые поделятся опытом использования инновационных технологий в учебно-образовательной деятельности при подготовке ИТ-специалистов.
В Самарском университете пройдет международная Конференция «Информационные технологии и нанотехнологии»
Ведущие отечественные и зарубежные ученые поделятся опытом использования инновационных технологий в учебно-образовательной деятельности при подготовке... Образование
165
24 апреля 2017  12:05
В Самарской области проводятся Всероссийские проверочные работы
В Самарской области проводятся Всероссийские проверочные работы
25 апреля, во вторник, в 9.30 учащиеся 4-х классов области приступят к выполнению проверочной работы по математике. Образование
210
21 апреля 2017  22:02
Мероприятие приурочено к проведению в Самарской области Года экологии.
В СамГТУ состоится презентация лаборатории технологий рециклинга
Мероприятие приурочено к проведению в Самарской области Года экологии.   Образование
246
Весь список

Культура
24 апреля 2017  20:42
По словам вдовы писателя, премьера нового фильма намечена на 2018 год, когда исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. К этой же дате Наталья Солженицына планирует приурочить открытие мемориального музея в московской квартире писателя. Тогда же будет издано собрание его сочинений в 20 томах.
Режиссер Глеб Панфилов экранизирует повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича»
По словам вдовы писателя, премьера нового фильма намечена на 2018 год, когда исполнится 100 лет со дня рождения Солженицына. К этой же дате Наталья Солженицына... Культура
91
24 апреля 2017  18:10
Бокурадзе
Денис Бокурадзе: «Построить хороший театр внутри индустриального города — это сложная задача».
Режиссер театра-студии «Грань» в г. Новокуйбышевске Денис Бокурадзе прокомментировал получение Российской национальной театральной премии «Золотая... Культура
132
24 апреля 2017  17:51
Гальченко
Владимир Гальченко: «Когда на тебя сваливается такое событие, которое в жизни артиста вряд ли повторится еще, это действительно шок».
Заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Владимир Гальченко прокомментировал новость о получении Российской национальной театральной премии... Культура
144
Весь список
Мода
16 апреля 2017  11:48
Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
 Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
136
13 апреля 2017  18:32
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
Lebel Cosmetics – профессиональная косметика для ваших волос
 Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы.  Мода
94
31 марта 2017  14:45
Очарование и ценность серебряных колец
Очарование и ценность серебряных колец
 Казалось бы, что особенного в простом серебряном колечке, которое украшает ваш палец? Серебряные кольца заняли весьма почитаемое место в культурах по всему... Мода
183
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
622
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
886
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1082
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2454
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1439
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6193
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
332
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
805
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2023
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3041
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3117
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12071
Весь список

Мероприятия
Юные бойцы из Самары, Тольятти и Чапаевска стали лучшими на Первенстве ЦСКА/Самара по армейскому рукопашному бою
В Тольятти проходит фестиваль художественной самодеятельности «Не стареют душой ветераны»
Под Самарой состоится военно-исторический фестиваль с техникой времен Великой Отечественной войны
Весь список
Популярное
за сегодня

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

1960

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

1476

На перекрестке в центре Самары автомобиль провалился в асфальт

854
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

5900

В Тольятти девочка-подросток упала с крыши 12-этажного здания

2915

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

2533
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда