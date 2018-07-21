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Расписанное пианино появилось на ул. Куйбышева в Самаре

21 июля 2018 11:40
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Расписанное пианино появилось на ул. Куйбышева в Самаре
На нем музыканты будут играть для гуляющих.

В эту субботу вечером на ул. Куйбышева пройдут мастер-классах по латино-американским танцам, а также будет представлено шоу бразильских барабанов, пишет СитиТраффик.

С 15 часов музыканты исполнят классику и джаз на расписанном художниками из арт-группы "Aksometry LAB" фортепиано, которое установлено на улице возле Самарской публичной библиотеки.

Напомним, ранее участники арт-группы расписали двухметровых матрешек весом по полтонны и диаметром 1,2 метра, которые были установлены во время ЧМ-2018 на набережной Самары.

Напомним, с 21 июля по 3 сентября в качестве эксперимента улица Куйбышева в Самаре останется пешеходной.

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