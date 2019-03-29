Путин присвоил Пореченкову звание Народного артиста РФ
29 марта 2019 16:57
124
Известному актёру театра и кино Михаилу Пореченкову присвоено звание "Народный артист РФ". Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает life.ru.
В указе за подписью президента России Владимира Путина говорится, что звание присвоено "за большие заслуги в области театрального и кинематографического искусства".
Пореченков — актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий. Прославился благодаря ролям в таких фильмах, как "Агент национальной безопасности", "9-я рота", "Ликвидация", "Белая гвардия" и многих других. Подробную биографию артиста читайте на сайте uznayvse.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 марта 2019 18:24
В Куйбышеве в 1974 году дзюдо начали развивать в спортивном клубе "Буревестник" (тренер Давид Семенович Токер). Социум
69
29 марта 2019 17:31
Так, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров. Социум
99
29 марта 2019 17:17
Которая состоится 30 марта с 20:30 до 21:30. Социум
86
Здравоохранение
29 марта 2019 17:02
Также в ходе визита министр ознакомился с ходом ремонтных работ в лаборатории кожно-венерологического диспансера Сызрани. Здравоохранение
91
29 марта 2019 16:50
28 марта министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Печерское Сызранского... Здравоохранение
90
29 марта 2019 14:37
Отмечается, что операция прошла успешно. Здравоохранение
123
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
446
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
509
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
797
Туризм
29 марта 2019 13:21
1 апреля — его последний рабочий день. Туризм
164
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
207
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
190
Образование
28 марта 2019 15:47
Победители представят вуз и регион в финале в Москве. Образование
335
28 марта 2019 11:56
Первые выпуски радиопередачи посвящены онлайн-экскурсиям по достопримечательностям Самары. Образование
201
27 марта 2019 19:22
Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне,... Образование
243
Культура
29 марта 2019 18:57
В этот раз он носит название «Имена». Культура
44
29 марта 2019 16:57
Пореченков — актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий. Культура
123
29 марта 2019 14:04
Заявки на кастинг принимались до 25 марта. Культура
128
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
412
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
637
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1074
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
193
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
3434
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4713
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
538
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
819
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
787
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
368
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1005
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1028
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2004
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2272
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1358
Мероприятия
С 17 по 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет ежегодный оперный фестиваль