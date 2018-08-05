Путин прибыл в Херсонес на открытие оперного фестиваля

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Отмечается, что президента России зрители и участники мероприятия встретили аплодисментами. Владимир Путин также приветствовал жителей и гостей Севастополя.В нынешнем году "Опера в Херсонесе" будет проходить с 4 по 12 августа. Зрители смогут увидеть партии из таких постановок, как "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот".Впервые этот фестиваль прошёл в 2017 году. И тогда на мероприятии почётными гостями были российский лидер Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.Фото: соцсети