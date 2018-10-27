Путин наградил Долину, Гуськова и Зинчука
27 октября 2018 23:01
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Заслуженными артистками России стали актрисы Юлия Высоцкая и Юлия Пересильд. Актёр Алексей Гуськов награждён орденом Почёта.
Директор музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, глава "Опоры России" Александр Калинин и глава Росздравнадзора Михаил Мурашко награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка был награждён орденом Александра Невского.
Фото: соцсети
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