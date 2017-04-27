Проект «Музыка модерна» представит в Самаре программу, посвященную испанским композиторам.

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28 апреля, в пятницу, в 19:00, в Музее модерна (ул. Красноармейская, 15) выступит одна из самых интересных молодых певиц Самары Яна Дьякова.В ансамбле с пианисткой Александрой Дятловой она исполнит оригинальную программу из вокальных шедевров испанских композиторов рубежа 19-20 веков: Де Фальи, Гранадоса, Альбениса, Момпоу, Обрадоса, Родриго, Луны.Яна Дьякова – победительница и обладательница Гран-при профессиональных конкурсов, стипендиат Фонда Владимира Спивакова, участница мастер-классов Елены Образцовой, Маквалы Касрашвили, Галины Писаренко, Натали Дессей.Проект «Музыка модерна» интернет-портала «Музыкальная карта России» при поддержке Музея модерна ведет просветительскую деятельность, открывая для слушателей малоизвестные и редко звучащие страницы камерной музыки эпохи модерна.