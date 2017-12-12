Первый муниципальный театр «Самарская площадь» отпразднует 30-летний юбилей

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В рамках праздника прозвучат поздравления от официальных лиц и коллег, театральный капустник и дружеское общение на Theatre - party.Театр был основан в 1987 году, на волне перестройки как Молодежный театр - студия «Самарская площадь» и прошел путь от студии до профессионального муниципального театра.Основателем и бессменным художественным руководителем театра все 30 лет является заслуженный работник культуры Российской Федерации - Евгений Дробышев. Директор театра - Наталья Носова - также стояла у истоков зарождения театра.В 2007 году театр после долгой реконструкции открыл для зрителей двери своего здания и вот уже 10 лет каждый вечер радует самарского зрителя.Театр прочно занял свою нишу в культурном пространстве города, став аншлаговым, одним из самых любимых театров в Самаре. В репертуаре театра русская и зарубежная классика, современная драматургия. Театр является многократным лауреатом и победителем российских и зарубежных театральных фестивалей и конкурсов.Каждая премьера в театре становится культурным событием города, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: samadm.ru