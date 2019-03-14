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Новости /  Общество /  Культура  

Первый канал решил не показывать скандальный фильм о Майкле Джексоне даже в ночном эфире

14 марта 2019 22:50
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Фильм
Первый канал решил не показывать в телеэфире документальный фильм-расследование "Покидая Неверленд" о поп-звезде Майкле Джексоне и перенес премьеру на свой сайт, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала, передает newsru.com.

"Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма, - сказал собеседник ТАСС. - В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру "Покидая Неверленд" на свои интернет-ресурсы".

Фильм должен был выйти на Первом канале 15-16 марта. 7 марта на сайте Change.Org появилась петиция, автор которой, редактор "Московского комсомольца" Ольга Маранди, призвала руководство Первого канала, Роскомнадзор и министра культуры Владимира Мединского снять ленту с трансляции. На данный момент петиция собрала более 4800 подписей.

В петиции отмечается, что в фильме используются детализированные описания предполагаемых половых актов с несовершеннолетними, сопровождаемые угнетающей музыкой, что может способствовать расстройству психики у зрителя и повышению числа случаев суицида среди подростков.

Кроме того, автор петиции обвиняет создателей фильма в пропаганде нетрадиционных, в том числе гомосексуальных отношений между взрослым и ребенком, которые "романтизируются и детально описываются", при этом весь фильм основан исключительно на словах героев, которые не подтверждаются реальными фактами.

Маранди напомнила, что в отношении Майкла Джексона на протяжении 13 лет шло тайное расследование ФБР, а по итогам судебного процесса, завершившегося в 2005 году, Майкл Джексон был признан невиновным по всем 14 пунктам обвинения: главным свидетелем защиты при этом был один из героев фильма, дававший показания под присягой.

Отмечается, что общественный резонанс вокруг фильма "Покидая Неверленд" в западных странах был связан с активной деятельностью общественного движения MeToo, пропагандирующего принцип полного доверия к жертвам сексуального насилия, "что игнорирует оправданные требования общественности предоставить доказательства, прежде чем выносить вердикты". Эти требования были проигнорированы и создателями фильма.

Маранди добавила, что в 2003 году режиссер фильма о Джексоне Дэн Рид снял фильм о теракте на Дубровке под названием "Террор в России", который был оценен многими критиками, как "односторонний" и "предвзятый". "Таким является и фильм "Покидая Неверленд", который "предоставляет трибуну только одной стороне и принципиально отрицает мнение оппонентов, компрометирует профессию режиссера-документалиста, а также журналистское расследование как жанр и полностью противоречит профессиональной этике", - заключает автор петиции.

Собственное мнение относительно фильма на Facebook высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвавшая картину "фантастической работой", достойной "всех премий мира".

"Самое драматичное, на мой взгляд, это то, как манипулировали чувствами детей. Как их заставляли ревновать, сталкивали, приближали и вышвыривали. Как их приучали к мысли, что любовь надо заслужить, превращая в эмоциональных рабов <...> Хотя, давайте уж откровенно, чудовищно в этой истории всё: от родителей до адвокатов", - написала Захарова. Она усомнилась в том, что главные герои могли оболгать певца за деньги: "Альтернатива так себе, если честно: либо мировая звезда годами растлевал детей либо мировой канал сознательно снял фейк глобального масштаба".

Фильм "Покидая Неверлэнд" был показан на фестивале "Сандэнс", а также 3 и 4 марта на канале HBO. В нем свои истории рассказывают Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые в юном возрасте дружили с Майклом Джексоном. Долгое время они выступали в защиту музыканта, особенно когда того обвиняли в растлении малолетних, но впоследствии признались, что тоже стали жертвами короля поп-музыки.

В связи с новыми обвинениями в адрес Джексона создатели мультсериала "Симпсоны" вырезали из одного из выпусков фрагмент, в котором звучит голос певца, а канадский рэпер Дрейк убрал из своего репертуара композицию "Don't Matter to Me", при создании которой использовались архивные записи голоса Джексона. На фоне скандала песни Майкла Джексона также исчезли из эфира нескольких британских и канадских радиостанций.

Родственники Майкла Джексона подали иск против канала, обвинив его руководство в нарушении контракта 1992 года, заключенного между каналом и Джексоном, где присутствовал пункт о нераспространении порочащих сведений. Истцы намерены отсудить у HBO 100 млн долларов. Они считают, что фильм "Покидая Неверлэнд" нарушает условия договоренности, "представляя зрителю однобокую и неприкрытую пропаганду с целью бесстыдно нажиться на невиновном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно".


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Комментарии



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