Открылся XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест

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Открылся XVIII Фестиваль классического балета имени Аллы ШелестФестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области. От имени Губернатора Самарской областизрителей и участников гала-концерта приветствовал руководитель областного министерства культуры Самарской области С«Это уникальный проект, и отрадно, что он зародился именно на самарской земле, став ежегодным культурным событием как нашего региона, так и всей России. За эти годы фестиваль стал доброй традицией и авторитетной площадкой для развития и популяризации балетного искусства. Позвольте выразить признательность организаторам и участникам фестиваля за уникальную возможность увидеть лучшие произведения мирового и отечественного балета! Желаю фестивалю успеха, новых имен и интересных встреч!».Алла Шелест (1919-1998) – легендарная прима-балерина Мариинского театра. С 1970 по 1973 годы была главным балетмейстером Самарского театра. Шелест – одна из самых ярких представителей русской балетной школы, которая сформировалась во второй половине XIX века. Это была эпоха Мариуса Петипа (1818-1910) – без преувеличений самого великого хореографа в истории балета. «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» без него не стали бы популярны на века. Эпоха великого мастера продолжается и спустя сто лет после его смерти. Участники фестиваля – звезды Большого и Мариинского театров, Театра Капитолия (Тулуза, Франция) артисты, Самарского академического театра оперы и балета – будут танцевать хореографию Петипа и выдающихся балетмейстеров XX века. Почетным гостем фестиваля станет Кадер Беларби – французский танцовщик и хореограф, этуаль Парижской оперы в 1990-х годах, сегодня – руководитель балетной труппы Театра Капитолия.На гала-концерте в честь открытия фестиваля зрителям были представлены сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Фёдора Лопухова, Агриппины Вагановой, Владимира Васильева. В программе приняли участие Элеонора Севенард и Денис Родькин (Большой театр), Анастасия Колегова и Андрей Ермаков (Мариинский театр). Дирижер – Андрей Данилов.Далее в программе фестиваля:— Балет Л. Минкуса «Баядерка», хореография Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарёва и Вахтанга Чабукиани.Никия – Элеонора Севенард (Большой театр); Солор – Денис Родькин (Большой театр); Гамзатти – Ксения Овчинникова. Дирижер – Андрей Данилов.— Балет Ц. Пуни «Эсмеральда», хореография Мариуса Петипа, постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлаки.Эсмеральда – Анастасия Сташкевич (Большой театр); Феб де Шатопер – Руслан Скворцов (Большой театр); Гренгуар – Кирилл Софронов; Флер де Лис – Анастасия Тетченко. Дирижер – Евгений Хохлов.— Балет П. Чайковского «Спящая красавица», хореография Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева.Принцесса Аврора – Мария Ширинкина (Мариинский театр); Принц Дезире – Владимир Шкляров (Мариинский театр, Баварская гос. опера); Фея Сирени – Ульяна Шибанова. Дирижер – Евгений Хохлов.— Закрытие фестиваля – Гала-концерт.I отделение: Сцена «Оживленный сад» из балета «Корсар» А. Адана, хореография Мариуса Петипа;II отделение: сцены и номера из балетов Мариуса Петипа, Фёдора Лопухова, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Касьяна Голейзовского, Леонида Якобсона, Юрия Григоровича.Кристина Шапран и Тимур Аскеров (Мариинский театр), Наталья де Фробервиль и Давит Галстян (Театр Капитолия, Франция).Дирижер – Андрей Данилов.Обращаем внимание: в программе фестиваля возможны изменения, передает пресс-служба облправительства.