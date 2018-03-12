Официальное заявление театра «Современник» по поводу инцидента в Самаре
12 марта 2018 19:55
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Игрался спектакль «Не становись чужим», в основе которого пьеса «Возвращение домой» Гарольда Пинтера, известного английского драматурга, лауреата Нобелевской премии. Спектакль поставил Сергей Газаров, в ролях – Михаил Ефремов, Владислав Ветров, Иван Стебунов, Дмитрий Смолев, Илья Древнов, Елена Плаксина.
Согласно версии, изложенной в социальных сетях, спектакль был практически сорван (хотя и доигран до конца). Причина этому, по мнению пишущих, в том, что артистов не было слышно, из зала неоднократно выкрикивали, что нужно говорить громче. В ответ на это исполнитель главной роли Михаил Ефремов вступил в прямой диалог с залом.
Произошедшее в Самаре было проанализировано руководством театра «Современник». Комментарии директора театра Игоря Попова таковы:
«В Самаре мы играли два дня. В первый день – «Не становись чужим», а на следующий – «Пять вечеров». Никаких претензий ни в соцсетях, ни у журналистов ко второму спектаклю не было. Он прошел идеально, я сам читал хорошие отзывы зрителей.
Размышляя о том, что произошло на первом спектакле, могу сказать следующее. С моей точки зрения, главной ошибкой было везти на гастроли новый, еще не до конца вставший на ноги спектакль. Премьера «Не становись чужим» состоялась в Москве в январе этого года, то есть полтора месяца назад. К тому же эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не была сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании. И пьеса Пинтера, и постановка Газарова, осуществленная в жанре черной комедии, а порой и гиньоля, требуют определенной подготовки. На афише спектакля, сделанной для Самары, был размещен крупный план Михаила Ефремова в образе его персонажа Макса – очень старого человека, к тому же малосимпатичного. Таким образом мы пытались дать понять, что ждать от спектакля появления Михаила в привычном образе веселого и обаятельного человека не стоит. К сожалению, этого оказалось недостаточно, и вины театра я в данном случае не отрицаю. Но зритель, очевидно, ожидал увидеть совсем другое.
Второе. Сцена любого оперного театра – не лучшее пространство для показа драматических спектаклей. Как показала практика, требуется подзвучка для того, чтобы всему залу было слышно все, что говорят на сцене. В силу целого ряда обстоятельств на первом спектакле ее не было, что тоже является виной театра, и мы ее признаем. И хотя каждый из участников спектакля – а все они профессиональные артисты с большим опытом и хорошо поставленными голосами – старались как можно громче подавать текст, ни одного из них не было хорошо слышно, особенно тогда, когда, следуя поставленной режиссером мизансцене, они должны были произносить текст не напрямую в зал, а в сторону или отвернувшись от него. Физическая невозможность услышать все, что говорят на сцене, помноженная на незнакомую сложную пьесу и эксцентричный рисунок ролей, вызвали волнение в зрительном зале и многочисленные, не всегда доброжелательные, реплики, призывающие артистов говорить громче. Это и сподвигло Михаила Ефремова ответить на крики из зрительного зала, причем сделать это не от себя лично, а в образе своего героя Макса, персонажа, как я уже говорил, малоприятного. Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать. Печально, что Михаилу Олеговичу не удалось справиться с этой ситуацией.
Как бы там ни было, факт остается фактом: пусть и в конфликтной ситуации, но спектакль состоялся, он был доигран до конца и значительной частью зрителей был понят.
Мы сожалеем о том, что произошло в Самаре. Надеемся, что спектаклем «Пять вечеров» смогли исправить негативное впечатление от гастролей театра», сообщается на сайте театра.
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