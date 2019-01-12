Netflix приобрел права на российский сериал "Лучше, чем люди"

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"Американский онлайн-гигант Netflix приобрел права на показ российского сериала "Лучше, чем люди", который был произведен студией Yellow, Black and White и "Спутник Восток Продакшн" по заказу видеосервиса Start и "Первого канала". Это первый российский сериал, который будет показан во всем мире под брендом Netflix Original за исключением России и Китая", - рассказал Ильин.По его словам, сумма сделки не разглашается. Сериал будет дублирован на 25 языков. В России на видеосервисе Start уже можно посмотреть девять серий проекта, всего в первом сезоне выйдет 16 серий.Фантастический сериал Андрея Джунковского "Лучше, чем люди" с Паулиной Андреевой и Кириллом Кяро в главных ролях рассказывает о недалеком будущем. Действие фильма происходит в 2029 году. Человекоподобные роботы работают в разных сферах, помогают людям. Робот Ариса (Андреева) – усовершенствованная модель, способная на чувства. Ради семьи, которую она считает своей, она способна даже убить, что противоречит основному закону роботов.Фото: соцсети