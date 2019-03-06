Netflix превратит «Сто лет одиночества» в сериал
6 марта 2019 20:44
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Роман, впервые опубликованный в 1967 году, никогда ранее не экранизировали.
«Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса — одно из самых известных произведений магического реализма. Книга была переведена на 46 языков.
В романе, действие которого разворачивается в вымышленном городе Макондо, описана история семи поколений семьи Буэндиа.
Габриэль Гарсиа Маркес (1927-2014) в 1982 году получил Нобелевскую премию по литературе.
Фото: соцсети
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