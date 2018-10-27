На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана

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Почтить память Дмитрия Павловича пришли первые лица региона, а также многие самарцы,поклонники его таланта.С 2011 по 2013 годы Дмитрий Коган был художественным руководителем Самарской государственной филармонии. Под его руководством реализовано немало знаковых проектов ("Пять Великих скрипок", фестивали "Дни высокой музыки в Самаре" и Волжский фестиваль духовной музыки)."Уверен, что традиция увековечивать память людей, которые внесли свой вклад в развитие нашего региона, будет продолжаться. Мы благодарные люди, и мы помним тех, кто дарил нам радость, своё творчество, свой талант, иногда отдавая ему себя без остатка. Дмитрий Павлович был не только блистательным музыкантом,но и человеком, который имел гражданскую, активную общественную позицию. Первое выступление после трагического Беслана, много других благотворительных акций, которые пробуждали самые светлые чувства, инициированы именно им", - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.