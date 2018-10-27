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Новости /  Общество /  Культура  

На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана

27 октября 2018 16:12
187
Почтить память Дмитрия Павловича пришли первые лица региона, а также многие самарцы,поклонники его таланта.
 Сегодня, в день рождения выдающегося скрипача современности Дмитрия Когана на здании Самарской Филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска.

Почтить память Дмитрия Павловича пришли первые лица региона, а также многие самарцы,поклонники его таланта.

С 2011 по 2013 годы Дмитрий Коган был художественным руководителем Самарской государственной филармонии. Под его руководством реализовано немало знаковых проектов ("Пять Великих скрипок", фестивали "Дни высокой музыки в Самаре" и Волжский фестиваль духовной музыки). 

"Уверен, что традиция увековечивать память людей, которые внесли свой вклад в развитие нашего региона, будет продолжаться. Мы благодарные люди, и мы помним тех, кто дарил нам радость, своё творчество, свой талант, иногда отдавая ему себя без остатка. Дмитрий Павлович был не только блистательным музыкантом,но и человеком, который имел гражданскую, активную общественную позицию. Первое выступление после трагического Беслана, много других благотворительных акций, которые пробуждали самые светлые чувства, инициированы именно им", -  отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.




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Комментарии



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