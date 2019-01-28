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7 марта в 11:30 и 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут показы гала-спектакля «Князь Владимир». Это проект Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная», которую учредил Благотворительный фонд содействияразвитию хореографического и изобразительного искусства Илзе Лиепа, а также часть образовательной программы «Волжские сезоны», реализуемой фондом Илзе Лиепа при поддержке Администрации Президента РФ и при содействии Губернатора Самарской области ДмитрияАзарова.Культурно-просветительский, образовательный проект «Волжские сезоны» призван стать серьезной творческой мастерской по повышению уровня молодежного танцевального творчества в стране и рассчитан на три года. Первая часть проекта начнется в марте текущего года и будет посвящена работе с педагогами детских и юношеских танцевальных коллективов. На двухдневный семинар-практикум соберутся 150 педагогов-балетмейстеров и хореографов со всей области, работающих в разных танцевальных стилях и жанрах. Педагоги семинара – лауреат Государственной премии и национальной театральной премии «Золотая Маска» Илзе Лиепа; балетмейстер, лауреат премии Мориса Бежара Елена Богданович; доцент кафедры хореографии ГИТИС, экс-солистка Большого театра Елена Андриенко.Завершением программы «Волжских сезонов» 2019 года станет спектакль «Князь Владимир». Это пример работы с детскимитанцевальными коллективами, которую Фонд Илзе Лиепа вел на протяжении года. Из числа «золотых» лауреатов Всероссийского конкурса «Весна священная» выбраны лучшие: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский музыкальный театр «Задумка» (Самара), ансамбль танца «Улыбка» Свердловской Государственной Детской Филармонии, шоу-балет «Алиса» (Керчь). Ребята из этих коллективовбудут принимать участие в постановке.Спектакль «Князь Владимир» рассказывает о жизни великого исторического деятеля, который искал пути сделать Русь сильным государством. В драматической и хореографической партии княгини Ольги – Илзе Лиепа; в драматической роли князя Владимира – актер театра и кино Андрей Мерзликин; в танцевальной роли князя Владимира – танцовщик и хореограф, лауреат премии «Золотая Маска» Роман Андрейкин; Старца исполняет кинорежиссер Николай Бурляев, который ради этой роли впервые за 50 лет вышел на театральную сцену. Музыкальный пролог, ставший гимном спектакля, написала и исполнила Ольга Кормухина. В постановке объединены современная хореография, драматический текст и мультимедийное декорационное оформление, звучит музыка русских композиторов – Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, Рахманинова, Свиридова.Балетмейстер-постановщик – лауреат Премии Мориса Бежара и «Золотой Маски» Елена Богданович. Режиссер-постановщик – режиссер театра имени Евгения Вахтангова Владимир Иванов. Художник-постановщик – Анатолий Нежный. Художник по костюмам – авторкостюмов открытия Олимпиады в Сочи Екатерина Котова.Утренний показ спектакля 7 марта будет благотворительным: на него приглашены педагоги-участники семинара, участники танцевальных коллективов города и области, ребята из детских домов, многодетные семьи, воспитанники социальных детских учреждений, передает пресс-служба облправительства.