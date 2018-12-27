На площади имени В.В.Куйбышева в новогоднюю ночь самарцев ждет богатая программа

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В ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года на площади имени В.В. Куйбышева пройдет одно из главных новогодних событий - «Новогодняя ночь». В этом году яркая праздничная программа начнется в 22.30. Ведущими мероприятия будут популярные самарские ведущие Антон Самохвалов, Андрей Миронов и Алексей Ягунов.Для гостей праздника выступят популярные коллективы Самары - шоу барабанов «Loud street girls», ансамбль «Незабава», трио «Face control», театр народной песни «Добро», группы «Cover Band» и «Революция». Красочные номера в этот вечер представит хореографический коллектив «Волжские узоры», а театр «Пластилиновый дождь» будет радовать зрителей необычными перфомансами.В праздничной программе примет участие популярный российский музыкант, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко.Самарцы в этот вечер смогут услышать поздравления Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, руководителей региона и города. Также в этот вечер гостей праздника ждет красочный фейерверк.Трансляция праздника будет организована на телеканале «Россия-24».Напомним, что на площади имени В.В. Куйбышева работают две ледовые площадки, где каждый день организованы различный спортивные состязания и мастер-классы по хоккею, керлингу, фигурному катанию. На катках есть услуги проката и заточки коньков, а также организованы сервисные зоны.Впервые до самой весны горка на площади имени В.В. Куйбышева работает абсолютно бесплатно, ежедневно с 10.00 до 22.00. В целях безопасности посетителей катание с горки будет осуществляться только на тюбингах организаторов. Для получения тюбинга необходимо предоставить документ (удостоверяющий личность) или залоговую сумму. Катание на «ледянках» или санках не разрешается, сообщает горадминистрация.Отметим, что в целях обеспечения общественной безопасности вход на площадь Куйбышева в новогоднюю ночь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. Улица Чапаевская от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, улица Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе – будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13.00 31 декабря до 08.00 1 января. Ознакомиться с измененной схемой движения можно по ссылке - http://samadm.ru/media/news/17517/. Также в новогоднюю ночь будет усилена работа общественного транспорта. Подробнее - http://samadm.ru/media/news/17545/.