На берегах невы и волги… в Тольятти открывается виртуальный филиал русского музея

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16 февраля 2017 г. в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, Митрополита Московского состоится торжественное открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».«Русский музей: виртуальный филиал» - уникальный культурно-просветительский проект, который успешно реализуется Русским музеем Санкт-Петербурга с 2003 года. Это один из наиболее впечатляющих примеров использования новых информационных технологий в гуманитарном образовании и просвещении.Государственный Русский музей создавался в конце XIXвека (первое название «Русский Музей Императора Александра III») как сокровищница национального искусства. Сегодня в его коллекции более 400 тысяч произведений, которые позволяют представить не только развитие изобразительного искусства России, но и ее историю в целом.За время реализации проекта «Русский музей: виртуальный филиал» была создана сеть из 190 информационно-образовательных центров в разных регионах России и за рубежом. Виртуальные филиалы предоставляют возможность самой широкой аудитории дистанционно знакомиться с художественной коллекцией, совершать виртуальные экскурсии, участвовать в культурно-просветительской и образовательной деятельности Русского музея. В ближайшее время такая возможность появится и у жителей города Тольятти.Тольяттинский виртуальный филиал Русского музея открывается на базе Поволжского православного института по инициативе его. Филиал войдет в структуру многофункционального Музейно-выставочного центра и станет важной составляющей в реализации общей стратегии развития института, воплощающего в своей деятельности идею синтеза традиций православной духовности, достижений гуманитарной культуры и современных информационно-коммуникативных технологий.Методическое и научное сопровождение центра будет осуществлятьВ программе торжественного открытия:• презентация проекта «Русский музей: виртуальный филиал» (проводят специалисты Русского музея)• презентация Лектория Поволжского православного института• передвижная выставка «Ставрополь дореволюционный: православные реликвии и предметы быта из фондов Тольяттинского краеведческого музея»• выставка художника-графика Алексея Зуева «На берегах Невы и Волги…»• концертная программа «Музыка русской живописи».Торжественное открытие Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» состоится 16 февраля в 16.00 в Поволжском православном институте по адресу: Юбилейная 4а.