На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится творческий вечер Зураба Базоркина
18 мая 2017 17:52
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В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.
Зураб Базоркин один из самых именитых представителей оперной труппы Самарского оперного театра. Исполнитель сложнейших партий баритона. С его именем связана целая эпоха в истории самарской оперы, блистательная плеяда незабываемых и ярких образов, которые он создал за годы многогранной творческой деятельности. Это Князь Игорь в
одноименной опере, Эбн-Хакиа в «Иоланте», Эскамильо в «Кармен», Амонасро в «Аиде» и многие другие.
В творческом багаже артиста более 30 партий классического оперного репертуара. Певец является активным участником многих оперных фестивалей и концертных программ в России и за рубежом.
Начало концерта в 18:30, сообщает пресс-служба театра.
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