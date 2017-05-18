На Малой сцене Самарского театра оперы и балета состоится творческий вечер Зураба Базоркина

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В программе концерта – арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.Зураб Базоркин один из самых именитых представителей оперной труппы Самарского оперного театра. Исполнитель сложнейших партий баритона. С его именем связана целая эпоха в истории самарской оперы, блистательная плеяда незабываемых и ярких образов, которые он создал за годы многогранной творческой деятельности. Это Князь Игорь водноименной опере, Эбн-Хакиа в «Иоланте», Эскамильо в «Кармен», Амонасро в «Аиде» и многие другие.В творческом багаже артиста более 30 партий классического оперного репертуара. Певец является активным участником многих оперных фестивалей и концертных программ в России и за рубежом.Начало концерта в 18:30, сообщает пресс-служба театра.