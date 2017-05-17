На "Барабанах мира" в Самарской области пройдут мастер-классы по релаксации

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На Федоровских горах, близ Тольятти, в июне месяце можно будет излечиться от психологических недугов и погрузиться в настоящий оазис целительной свободы. Там состоится 14-й международный фестиваль «Барабаны мира».За эти годы (14 лет – значительный возраст, особенно для фестиваля) организаторы и ведущие накопили гигантский бесценный опыт проведения фестивалей, тренингов и семинаров, направленных на расслабление, снятие хронической усталости, напряжения, стресса, изменения эмоционального фона в позитивную сторону. И всё это при помощи игры на аутентичных, этнических музыкальных инструментах.Организаторы и в этом году останавливаться на достигнутом не желают и продолжают делать счастливее этих необычных людей. «Барабаны мира» делают им особенный подарок: каждый человек с ограниченными возможностями (плюс один его сопровождающий) свободно, без оплаты может посетить фестиваль и поучаствовать в специально организованных программах.Это занятия и мастер-классы с ведущими музыкантами.Мероприятие состоится на базе отдыха «Транспортник» (г. Тольятти), последние выходные июня: 23, 24 и 25 число.