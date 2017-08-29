На 39-м году жизни умер бывший худрук Самарской Филармонии, скрипач Дмитрий Коган
29 августа 2017 23:31
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Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. Его дед — скрипач Леонид Коган, бабушка — скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская.
В Самару Дмитрий Коган был приглашен в 2011 году на пост художественного руководителя Филармонии. Этот пост он занимал почти два года. Одновременно Коганом был создан камерный состав Volga Philarmonic, инициированы фестивали «Дни высокой музыки в Самаре»и «Волжский фестиваль духовной музыки», которые надолго запомнятся самарцам.
Дмитрий Коган покинул Самару в 2013 году из-за конфликта с министром культуры и, к сожалению, большинство проектов, начатых им, вскоре были свернуты.
Но любители музыки навсегда сохранят в своих сердцах звуки скрипки молодого и талантливого музыканта.
Фото: Армен Арутюнов
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