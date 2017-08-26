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Новости /  Общество /  Культура  

Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию

26 августа 2017 09:20
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Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Маршрут посвящен прогулке от музея до Самарской площади.

29 августа в 18:00 самарцев приглашают на пешеходную экскурсию. В этот раз маршрут посвящен прогулке от музея (ул. Фрунзе 159) до Самарской площади, встрече со зданиями в стиле модерн - кинотеатром "Фурор", домом Эрна, а также с затерявшимся за сталинским ансамблем площади домом Зарубалова. Экскурсия проходит с радиогидом.

Продолжительность 2 часа, маршрут около 3 км. Возраст: 10+. Билет: 100 руб.
Тел. музея: 333 24 98.
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