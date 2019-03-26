Муниципальные театры Самары приглашают: афиша к Всемирному дню театра

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12.00 – литературная гостиная «Искусство – театр кукол» театр «Лукоморье» (пр.Ленина,14, Самарская областная юношеская библиотека, встреча со школьниками)12.00 – спектакль «Табакерка» театра «Лукоморье» (школа №91, ул.Балаковская,10а)12.00 – «Театральная гостиная» - творческая встреча с режиссером С.Рубиной и художником-оформителем спектаклей Г.Пашиным, театр «Камерная сцена». Участие бесплатное, запись по тел. 333-48-71. Адрес: ул.Некрасовская,2713.00 – «Маленький театр в большом городе», экскурсия по зданию театра «Самарская площадь» (ул.Садовая,231). Участие бесплатное, запись по тел. 337-41-51, 337-77-4813.30 – открытая репетиция нового спектакля по пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор» с режиссером Романом Габриа (г. Санкт-Петербург), театр «Самарская площадь». Участие бесплатное, запись по тел. 337-41-51, 337-77-45.Адрес: ул.Садовая,23118.30 – юбилейный 500-ый спектакль «Роддом» театр «Самарская площадь» (ул.Садовая,231). По окончании спектакля капустник для зрителей и актеров18.30 – спектакль «Чемоданчик» театра «Витражи» (ДКЖ им.Пушкина, ул. Л. Толстого,94), передает пресс-служба мэрии Самары.