Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» посетят члены Общественной Палаты Самарской области
22 ноября 2017 13:59
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23 ноября исторический парк «Россия – моя история» посетят члены Общественной Палаты Самарской области во главе с ее председателем Виктором Сойфером.
Выставочный проект «Россия – моя история» создан по инициативе президента Владимира Путина и Патриаршего Совета по культуре. Сегодня действует в Москве и 14 субъектах страны. На территории Самарского региона проект реализует СООФ «Поволжский историко-культурный фонд» при поддержке Правительства Самарской области.
Проект парка охватывает непрерывную историю нашего государства с древнейших времён и до наших дней в рамках. В парке 4 экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 – 1945. От великих потрясений к Великой Победе» и «1945 – 2016. Новое время». Кроме того, посетители открывают для себя историю родного самарского края в разрезе истории государства.
«Россия – моя история» - это возможность говорить с новым поколением о нашем прошлом, настоящем и будущем на современном языке. В экспозициях использованы все самые последние технологии музейного показа, в том числе голограммы, интерактивные сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, аудиогиды.
Эффект информационного погружения усиливается с помощью профессиональных звуковых и световых систем. Помимо экспозиции, в новом историческом музее есть конференц-зал, кинозал, где проводятся мастер-классы, семинары, встречи с почетными гражданами и просмотры исторических кинофильмов о жизни Самарского края для детей и взрослых.
Интерес к истории России сегодня действительно велик, за первые две недели работы парк посетили более 17 тысяч человек /включая около 3 тысяч посещений в каждый выходной день.
Исторический парк «Россия – моя история» работает ежедневно с 11 до 19 часов, касса до 18 часов. Выходной день – понедельник. До конца 2017 года вход свободный.
Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д.131, ТЦ «ГУД’Ок».
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