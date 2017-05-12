Молодые дизайнеры и архитекторы Самарского политеха будут проектировать новое здание театру-студии «Грань»
12 мая 2017 10:10
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16 мая, во вторник состоится круглый стол «Театр в индустриальном городе: опорный университет спроектирует новую сцену театру-студии «Грань».
Театральное здание должно органично вписываться в городское пространство, не нарушая единого, уже существующего стиля. При этом новаторский, в чем-то экспериментальный театр «Грань», конечно, хотел бы видеть свой новый дом ультрасовременным.
С предложением помочь в этом вопросе коллектив театра-студии «Грань» обратился в Самарский государственный технический университет (опорный университет). Молодые дизайнеры-архитекторы – студенты архитектурно-строительного института – примут участие в конкурсе проектов будущего театрального здания.
Презентацию проектов планируется провести в ноябре 2017 года в рамках Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост: провинциальные театры России». На этом форуме соберутся театральные критики, художественные руководители театров, режиссёры, актёры, которые смогут принять участие в конструктивном разговоре и обсуждении проектов.
Напомним, что на заседании совета по культуре и искусству при губернаторе Самарской области 21 марта 2017 года глава Новокуйбышевска Сергей Васильевич Марков попросил поддержать проект расширения зрительного зала городского театра «Грань» со 100 до 200 мест.
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