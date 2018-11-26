Я нашел ошибку
Главные новости: 
Лидер группы учёных Хэ Цзянькуй рассказал, что изменил эмбрионы семи пар во время лечения от бесплодия.
Китайский учёный заявил, что создал генетически модифицированных детейЛидер группы учёных Хэ Цзянькуй рассказал, что изменил эмбрионы семи пар во время лечения от бесплодия.
В Сызрани начата доследственная проверка по факту нападения собаки на маленького ребенка. В Самаре - по факту оказания психологического давления и причинения телесных повреждений ребенку в школе.
В Самарской области начаты доследственные проверки по информациям, размещенным в СМИ
Спецоборудование, предназначенное для культивирования наркосодержащих растений, мужчина приобрел через Интернет.
Житель поселка Мирный изготавливал наркотики в собственной квартире
К сельским библиотекам, для которых и была придумана акция, в этом году присоединились городские, муниципальные библиотеки и даже книжные магазины.
Больше 80 библиотек Самарской области приняли участие в «Неделе «Живой классики»
Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных постановок.
Молодежный драматический театр «Мастерская» приглашает самарцев в гости
Продолжаем рассказывать об итогах МВК по решению проблем дольщиков.
Одним из результатов системной работы МВК по решению проблем дольщиков стало повышение эффективности взаимодействия с силовым блоком
В Самаре тщательно следят за чистотой трамвайных путей
В Самаре тщательно следят за чистотой трамвайных путей
Молодой человек в ходе конфликта причинил своему оппоненту травму, повлекшую тяжкий вред здоровью.
В Самаре был госпитализирован 52-летний мужчина после уличной драки с 20 летним молодым человеком
сегодня  Понедельник, 26 ноября, 19:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/11:
USD 65.67
0.06
EUR 74.94
0.14
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

Молодежный драматический театр «Мастерская» приглашает самарцев в гости

26 ноября 2018 17:58
81
Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных постановок.
5 сентября 2018 года состоялось открытие нового муниципального молодежного драматического театра «Мастерская».

Театр был организован по инициативе Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» при поддержке Администрации городского округа Самара.

Актеры театра - выпускной курс Ирины Сидоренко, художественного руководителя и заведующего кафедрой актерского искусства Самарского государственного института культуры, одного из ведущих специалистов Самарского региона в сфере театрального искусства.

Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных постановок.

На сегодняшний день в репертуаре «Мастерской» 12 спектаклей: мюзикл «Кентервильский призрак» по мотивам рассказа Оскара Уайльда, «Безрукий из Спокана» по Мартину Макдонаху и др. Присутствуют в репертуаре театра и детские постановки, например, спектакль «Детские секреты» по стихам самарской писательницы Светланы Егоровой.

Подробнее о театре можно узнать в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/sammoltheatre, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 ноября 2018  18:04
К сельским библиотекам, для которых и была придумана акция, в этом году присоединились городские, муниципальные библиотеки и даже книжные магазины.
Больше 80 библиотек Самарской области приняли участие в «Неделе «Живой классики»
К сельским библиотекам, для которых и была придумана акция, в этом году присоединились городские, муниципальные библиотеки и даже книжные магазины.  Социум
75
26 ноября 2018  17:00
Тренинги в рамках программы пройдут с 3 по 8 декабря.
Мамы Самары смогут бесплатно обучиться основам бизнеса в рамках проекта «Мама-предприниматель»
Тренинги в рамках программы пройдут с 3 по 8 декабря.  Социум
84
26 ноября 2018  16:14
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора"
"Яндекс.Навигатор" – бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Оно прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о... Социум
111
Весь список

Здравоохранение
26 ноября 2018  16:01
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.
Специалисты областной больницы проведут детский прием в Приволжье
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства.  Здравоохранение
114
23 ноября 2018  13:54
«Росконтроль» рассказал об опасности говяжьих котле
«Росконтроль» рассказал об опасности говяжьих котлет
В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий. Здравоохранение
352
23 ноября 2018  13:33
Студенты сдали тест на ВИЧ в Самарском политехе
Студенты сдали тест на ВИЧ в Самарском политехе
Всего участие в акции в университете приняло более 300 студентов СамГТУ. Здравоохранение
369
Весь список
Новости медицины
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
42
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
284
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
363
Весь список
Туризм
22 ноября 2018  12:54
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
В России сократят срок выдачи загранпаспорта
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
242
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
384
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
570
Весь список
Образование
26 ноября 2018  14:58
Также в конкурсе одержала победу преподаватель школы по классу виолончели Ольга Золотова. Она стала обладателем звания «Лучший преподаватель школы искусств Российской Федерации».
Детская центральная музыкальная школа Самары вошла в ТОП 50 лучших детских школ искусств России
Также в конкурсе одержала победу преподаватель школы по классу виолончели Ольга Золотова. Она стала обладателем звания «Лучший преподаватель школы искусств... Образование
127
26 ноября 2018  14:01
Студент вуза из Самарской области получил награду за победу в Национальной премии
Студент вуза из Самарской области получил награду за победу в Национальной премии
Девять молодых конструкторов из разных уголков России стали победителями конкурса. Образование
125
26 ноября 2018  13:35
В Самарском университете выберут нового ректора Полномочия нынешнего ректора завершаются в январе 2019 года.
В Самарском университете выберут нового ректора
Полномочия нынешнего ректора завершаются в январе 2019 года. Образование
147
Весь список

Культура
26 ноября 2018  17:58
Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных постановок.
Молодежный драматический театр «Мастерская» приглашает самарцев в гости
Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных... Культура
80
26 ноября 2018  16:19
Цель проекта — выявление и поддержка одаренных, профессионально перспективных молодых музыкантов, приумножение и создание новых педагогических традиций в современном культурно-образовательном пространстве России и зарубежных стран.
В Самаре открылся XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского
 Цель проекта — выявление и поддержка одаренных, профессионально перспективных молодых музыкантов, приумножение и создание новых педагогических традиций... Культура
113
24 ноября 2018  12:50
На протяжении 4-х дней в столице СО будут проходить мастер-классы, дискуссии, круглые столы...
С 24 по 27 ноября Самара станет площадкой для проведения финала Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион»
На протяжении 4-х дней в столице СО будут проходить мастер-классы, дискуссии, круглые столы...  Культура
457
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
296
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
618
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1678
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
517
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
478
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
941
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1034
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
970
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
1013
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
854
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
828
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1269
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1633
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1688
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2828
Весь список

Мероприятия
Больше 80 библиотек Самарской области приняли участие в «Неделе «Живой классики»
Молодежный драматический театр «Мастерская» приглашает самарцев в гости
Более 100 IT-разработчиков Поволжья приняли участие в образовательном проекте Panda Meetup в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные