Молодежный драматический театр «Мастерская» приглашает самарцев в гости

81

Театр был организован по инициативе Самарского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» при поддержке Администрации городского округа Самара.Актеры театра - выпускной курс Ирины Сидоренко, художественного руководителя и заведующего кафедрой актерского искусства Самарского государственного института культуры, одного из ведущих специалистов Самарского региона в сфере театрального искусства.Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных постановок.На сегодняшний день в репертуаре «Мастерской» 12 спектаклей: мюзикл «Кентервильский призрак» по мотивам рассказа Оскара Уайльда, «Безрукий из Спокана» по Мартину Макдонаху и др. Присутствуют в репертуаре театра и детские постановки, например, спектакль «Детские секреты» по стихам самарской писательницы Светланы Егоровой.Подробнее о театре можно узнать в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/sammoltheatre, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации