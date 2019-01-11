Миша Лебедев станет главным режиссером Самарского Академического Театра Драмы
11 января 2019 23:25
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К сожалению, больше про Мишу мало, что известно. Будущему главрежу 33 года, кроме театра, он сыграл две эпизодические роли в телесериалах.
Режиссер имеет в послужном списке несколько режиссерских проектов,в том числе, одну постановку на сцене нашей Драмы — «Роковую ошибка» по Рощину. Ближайший спектакль — 16 января.
Валерий Гришко, который занимает сейчас должность главного режиссера, станет художественным руководителем театра, но без права подписи.
Валерий Гришко:
«Новость — в том, что у нас появится молодой главный режиссер, но для этого нужно изменить устав театра, чтобы из него исчезла нелепая для драматического театра должность генерального директора».
Если новый устав будет утвержден в министерстве культуры Самарской области, Миша Лебедев станет главным режиссером Самарского Академического Театра Драмы.
Фото: pixabay.com
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