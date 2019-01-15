Минкультуры оштрафует создателей фильма о зарождении футбола в России
15 января 2019 23:57
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— У проекта накапливается штраф перед Минкультуры в связи со срывом сроков производства, фильм должны были сдать в декабре 2018 года, — заявил Мединский.
Шмулевич объяснил затягивание сдачи картины участием в ней иностранных звёзд. В частности, британского актёра Эдриана Пола. По словам Шмулевича, теперь картину планируется пустить на экраны в ноябре этого года. Сейчас идут переговоры с кинокомпаниями "Двадцатый век Фокс" и "Юнивёрсал".
В фильме рассказывается о зарождении футбола в России в начале ХХ века. Режиссёрами картины выступили Андрей Богатырёв и Арт Камачо, в главных ролях снялись Владимир Яглыч, Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров и Олеся Судзиловская. В фильме принимают участие футболист Артём Дзюба и другие члены сборной России.
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