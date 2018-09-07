Минкультуры РФ: Филиал Государственной Третьяковской галереи появится в Самаре
7 сентября 2018 18:16
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Министерством культуры Российской Федерации была утверждена «дорожная карта», в соответствии с которой работы на объекте под ключ должны быть завершены к 2021 году. Ранее врио главы региона Дмитрий Азаров и представители общественных организаций выступили с предложением об изменении первоначального проекта и создании здесь филиала всемирно известной Третьяковской галереи. Эта идея получила поддержку жителей региона в ходе интернет-голосования.
Николай Малаков сообщил, что Министерство культуры Российской Федерации поддерживает инициативу Самарской области и намерено привлечь к реализации проекта лучшие музейные силы страны — специалистов Государственной Третьяковской галереи и Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, который в настоящее время выполняет на объекте функции государственного заказчика. Начиная с 2014 года Фабрика-кухня является филиалом Государственного центра современного искусства, входящего в структуру РОСИЗО. Его специалисты участвуют в модификации проектных решений и разработке проектно-сметной документации с учетом ранее произведенных на объекте работ.
Оба музея являются подведомственными учреждениями Минкультуры России, которое координирует деятельность участников проекта и в том числе утверждает объемы выделяемых из государственного бюджета финансовых средств. Дмитрий Азаров, со своей стороны, также подтвердил готовность софинансирования работ из областного бюджета и заявил об исключительной важности этого проекта для развития региона.
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова представила свое видение дальнейшего использования помещений. Предполагается, что в здании Фабрики-кухни будет сформирован музейно-образовательный кластер, включающий выставочные пространства, лектории, кинозал, резиденции для художников, детские и юношеские кружки, а также сопутствующую техническую инфраструктуру.
Основной акцент будет сделан именно на искусстве ХХ века, что органично вписывается в архитектуру самого здания. Это важно, учитывая, что Третьяковская галерея обладает крупнейшей в мире коллекцией произведений искусства прошлого столетия. Важнейшей составляющей музейного комплекса станет раздел, посвященный современному искусству, над формированием и наполнением которого специалисты Третьяковки намерены работать вместе с коллегами из ГЦСИ РОСИЗО.
Необходимо отметить, что все решения в отношении памятника конструктивизма «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» в Самаре принимаются в соответствии с курсом Минкультуры России на расширение доступа жителей регионов к предметам культурного наследия, сосредоточенного в ведущих отечественных музеях. Об этом, в частности, сказал председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов, добавив: «У нас в Самаре было недавно возрождено региональное отделение ВООПИиК, и одним из главных объектов, на котором было сосредоточено внимание, стала как раз Фабрика-кухня. Конечно, мы возлагаем большие надежды на то, что наконец здание будет отреставрировано и ему будет найдена соответствующая современная функция. Идея создать там филиал Третьяковки, бесспорно, очень подходит, и мы всячески приветствуем это решение. Важно сохранить этот памятник, отреставрировать его, чтобы он служил людям. Кроме того, на наш взгляд, важно — в дальнейшем это будет уже задача города — предпринять ряд планировочных решений, чтобы связать здание с общественными пространствами. Например, там недалеко есть парк. Памятник не может быть вещью в себе, он должен быть общественным пространством, которое служит людям. Самаре и ее горожанам этот объект, обладающий выдающимися архитектурными достоинствами, очень нужен».
Координатор общественного движения «Архнадзор», член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Константин Михайлов столь же позитивно оценил решение передать здание Третьяковской галерее. «Я надеюсь, что совместные усилия Министерства культуры Российской Федерации и администрации Самарской области приведут к тому, что здание будет отреставрировано, приспособлено к новому использованию и будет служить людям. Я считаю очень правильным решение передать его Третьяковской галерее, — сказал он. — Уверен, что музей сможет обеспечить и реставрацию, и поддержание здания в должном виде. Можно поздравить всю культурную Россию с тем, что это решение наконец состоялось. Главное теперь — исполнить задуманное».
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Комментарии
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7 сентября 2018 17:53
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7 сентября 2018 17:16
Глава региона Дмитрий Азаров поставил цель — войти в первую десятку рейтинга. Социум
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Где будут проводиться исследования с последующим направлением цифровых изображений в специализированное учреждение. Здравоохранение
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