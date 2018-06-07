Минкульт продолжит в пиковые даты сдвигать премьеры иностранных лент в пользу российских фильмов
7 июня 2018 17:01
В мае четыре крупные киносети в своем обращении в министерство назвали 23 иностранных «системообразующих» фильма, перенос дат премьер которых нежелателен, поскольку это будет иметь негативные последствия для бизнеса. Чтобы не терпеть убытки, пояснил тогда представитель одной из сетей, кинотеатры должны выпускать в месяц не меньше двух блокбастеров. Письмо подписали представители объединенной сети «Синема Парка» и «Формулы кино», «Киномакса», «Каро» и «Синема Стар». Вместе они занимают почти четверть рынка по количеству кинозалов, следует из данных исследования фонда «Российская киноиндустрия-2017».
Директор департамента кинематографии Ольга Любимова сообщила РБК, что на релизы предстоящего периода «декабрь-январь» документы для выдачи прокатных удостоверений еще не подавались. «По конкретным датам еще нет решения даже у самих компаний-прокатчиков, — пояснила Любимова. — Проблемы нужно решать по мере их поступления». Минкультуры, по словам Любимовой, «не совсем понимает, какую проблему представители киносетей хотели решить этим письмом». Получение прокатного удостоверения относится к компетенции кинодистрибьюторов, и именно с ними, по словам Любимовой, ведомство контактирует «по соответствующим вопросам».
Под угрозой оказались минимум пять зарубежных фильмов, выход которых намечен на вторую половину декабря — начало января. Это, в частности, фантастический боевик по мотивам комикса «Аквамен» и шестая часть кинофраншизы «Трансформеры», получившая название в честь одного из героев — «Бамблби». Их премьера в России намечена на 20 декабря, указывали прокатчики в своем письме в Минкультуры.
Перед самым Новым годом, 27 декабря, должен стартовать в прокате один из самых ожидаемых релизов года — мультфильм «Гринч», ремейк популярного фильма 2000 года «Гринч — похититель рождества». На 3 января 2019 года запланирована премьера нового фильма режиссера Роберта Родригеса — японско-американского фантастического боевика «Алита. Боевой ангел». Один из авторов сценария этой ленты — Джеймс Кэмерон, режиссер «Титаника» и «Аватара». В этот же день также может выйти очередная экранизация «Мэри Поппинс».
Минкультуры вынуждено будет прибегнуть к «раздвижке» не только зарубежных лент, но и российских, поскольку на эти новогодние праздники помимо иностранных хитов запланированы сразу шесть крупных отечественных премьер, две из которых — анимационные, отмечает исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. По его словам, «потолкаться придется» и российским продюсерам.
Речь, в частности, идет о фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», снятом по мотивам одноименного комедийного сериала, выходившего на канале ТНТ в 2016–2018 годах. Главные роли в полном метре сыграли Сергей Бурунов и Александр Петров, продюсируют его топ-менеджеры канала ТВ3 Валерий Федорович и Евгений Никишов. Запланированная дата выхода — 27 декабря, следует из данных портала «Киноафиша». С участием Петрова в этот же день планируется еще одна крупная кинопремьера — военная драма «Т-34» совместного производства «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн».
На 27 декабря также запланированы премьеры седьмой части кинофраншизы «Елки» (продюсер — Bazelevs Тимура Бекмамбетова) и третья серия мультфильма «Три богатыря и наследница престола» («Мельница»). На конец года анонсирована премьера еще одного мультфильма — «Снежная королева. Зазеркалье», над которой работают воронежская студия Wizart Animation и «Союзмультфильм», а финансовую поддержку оказывает «Централ Партнершип». 3 января 2019 года в прокат может выйти продолжение комедии «Бабушка легкого поведения». В первой части, премьера которой состоялась в августе 2017 года, снялись певица Глюкоза и резидент Comedy Club Александр Ревва, ставший одним из продюсеров ленты.
Новогодние каникулы — традиционно самый кассовый для кинопроката период, напоминает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров и гендиректор «Невафильм Research» Олег Березин. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах, в январе 2016 года в кино сходили почти 21,5 млн зрителей, кассовые сборы всех российских кинотеатров тогда составили 5,7 млрд руб. — это самые высокие показатели за все месяцы года. В январе 2017-го эти показатели составили уже 26 млн человек и 6,8 млрд руб. Средняя цена билета в январе выше, чем в остальные месяцы. В январе 2017 года она равнялась почти 262 руб., тогда как в среднем за год — 251 руб.
Для кинотеатров не имеет большого значения — российская или иностранная лента идет в прокате, важны ее кассовые сборы, уточняет Березин. Большой бокс-офис, напоминает эксперт, был у российских фильмов, прокат которых начался в новогодние праздники — «Движение вверх», «Елки», «Ирония судьбы. Продолжение».
Для киносетей критичным является не сам факт «сдвижки» конкретного фильма, а отсутствие возможности прогнозирования бизнеса, уточняет представитель одной из сетей. «Можно сколько угодно обсуждать каннибализацию российскими фильмами зарубежных лент, — говорит собеседник РБК. — Но когда нет конкретного графика релизов, когда его в любой момент могут скорректировать, именно это является проблемой». С ним соглашается топ-менеджер кинодистрибьюторской компании: зритель выбирает, на какой сеанс ему пойти, не по критерию, российский это фильм или зарубежный, а интересен он или нет. «Раздвижка релизов» — нерыночный механизм, констатирует кинопрокатчик.
Российские фильмы по итогам 2017 года принесли в кассу кинотеатров каждый четвертый рубль, но в списке «системообразующих для бизнеса» киносетей их нет, что вызывает недоумение, отмечает, в свою очередь, Малышев.
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