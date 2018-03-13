Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов получил официальное письмо театра "Современник"
13 марта 2018 23:24
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Комментарии
Социум
13 марта 2018 23:55
«Других структурных преобразований, способных ускорить развитие экономики, в базовом сценарии не предполагается» . Социум
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13 марта 2018 23:39
Они просят признать незаконным требование ФСБ предоставить ключи для дешифровки сообщений. Социум
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13 марта 2018 23:16
В Самаре и Тольятти действуют несколько приютов: «Надежда», «Хати», «Участие», «Доброе сердце», «Добрый след», «Добрый дом»,... Социум
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Здравоохранение
13 марта 2018 15:57
Специалисты обсудят актуальность проблемы детского ожирения. Здравоохранение
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12 марта 2018 22:06
Советы, как сохранить женское здоровье, дает заведующий женской консультацией Самарской городской клинической поликлиники №15 Валерий Дорожкин. Здравоохранение
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12 марта 2018 14:07
В ходе выездных приемов представители регионального минздрава знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц... Здравоохранение
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Новости медицины
13 марта 2018 18:15
Пластическая операция на лице – серьезное вмешательство в работу организма. И помимо мастерства хирурга, здесь важны также все действия со стороны пациента. Новости медицины
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22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
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31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
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Туризм
13 марта 2018 18:10Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье
Отель Tulip Inn Sofrino Park Hotel в Подмосковье Туризм
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11 марта 2018 09:26
Туристический поток на территорию региона в текущем году вырастет на 15–17%. Туризм
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8 марта 2018 12:31
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа. Туризм
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Образование
13 марта 2018 20:19
Образование
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12 марта 2018 20:38
Поздравляя абсолютного победителя, Дмитрий Азаров подчеркнул, что итоги конкурса «Учитель года» являются ярким подтверждением высочайшего уровня... Образование
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12 марта 2018 17:30
Образование
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Культура
13 марта 2018 23:53
«Ни один из актеров ранее не получал на руки свой сценарий, а тут один за другим [их персонажи] стали умирать». Итоговый восьмой сезон «Игры престолов»... Культура
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13 марта 2018 19:15
13 марта в 15.00 на площадке Центрального рынка на Рождественском бульваре театр покажет фрагмент спектакля «Король Лир». Культура
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Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
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10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
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25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
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Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
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16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
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15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
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12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
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30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
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30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
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Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
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2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
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20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
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6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
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17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
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Мероприятия