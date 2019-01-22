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Новости /  Общество /  Культура  

Михаил Щербаков стал художественным руководителем Самарской филармонии

22 января 2019 22:05
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С 1991 года Михаил Щербаков — художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра, а теперь и худрук Самарской филармонии.
После шестилетнего перерыва у Самарской филармонии вновь появился художественный руководитель. Им стал худрук и главный дирижер симфонического оркестра филармонии Михаил Щербаков, передает vkonline.ru.

За последние 35 лет пост художественного руководителя Самарской филармонии занимали всего два человека. С 1984 по 2003-й в этой должности работал самарский дирижер Гиларий Беляев, а с 2011 по 2013-й — московский скрипач и дирижер Дмитрий Коган. Все остальное время творческую политику филармонии определяла художественно-производственная коллегия.

Михаил Щербаков — выпускник Уральской государственной консерватории по классу скрипки, а затем по классу оперно-симфонического дирижирования. С 1988 по 1993 год был художественным руководителем и главным дирижером Астраханского филармонического камерного оркестра. С 1991 года Михаил Щербаков — художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра, а теперь и худрук Самарской филармонии. Михаил Щербаков стал художественным руководителем Самарской филармонии
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