Михаил Щербаков стал художественным руководителем Самарской филармонии
22 января 2019 22:05
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За последние 35 лет пост художественного руководителя Самарской филармонии занимали всего два человека. С 1984 по 2003-й в этой должности работал самарский дирижер Гиларий Беляев, а с 2011 по 2013-й — московский скрипач и дирижер Дмитрий Коган. Все остальное время творческую политику филармонии определяла художественно-производственная коллегия.
Михаил Щербаков — выпускник Уральской государственной консерватории по классу скрипки, а затем по классу оперно-симфонического дирижирования. С 1988 по 1993 год был художественным руководителем и главным дирижером Астраханского филармонического камерного оркестра. С 1991 года Михаил Щербаков — художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра, а теперь и худрук Самарской филармонии. Михаил Щербаков стал художественным руководителем Самарской филармонии
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