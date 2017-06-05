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Новости /  Общество /  Культура  

Михаил Прохоров снимется в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»

5 июня 2017 22:11
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Миллиардер сыграет самого себя.
Бизнесмен Михаил Прохоров (занимает 13-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2017 год. Его состояние составляет $8,9 млрд) снимется в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение». Об этом сообщил РБК участник театра «Квартет И» и один из авторов сценария киноленты Ростислав Хаит.

«Мы направили ему сценарий, прочитав его, он сразу согласился», — сказал он.

Эпизод картины, в котором будет играть Михаил Прохоров, займет примерно пять минут фильма, рассказал РБК один из авторов сценария «О чем говорят мужчины. Продолжение», актер «Квартета И» Леонид Барац. «Михаил Дмитриевич будет играть такого слегка утрированного Михаила Дмитриевича. Это будет разговор о деньгах, о денежной верности. Больше подробностей раскрывать не могу, потому что этот эпизод, если он получится удачным, станет трейлером к фильму», — пояснил Барац.

Как рассказали в пресс-службе ТАСС, также в фильме будут сниматься актеры Татьяна Догилева и Алексей Барабаш, а группа «Би-2» запишет музыку для киноленты.

Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году. В 2011-м был снят фильм «О чем еще говорят мужчины». По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», первый фильм собрал в России и СНГ 358,5 млн руб., второй — 565 млн руб.

В группу компаний «Онэксим» Михаила Прохорова входят активы в энергетической компании «Квадра», Rusal, страховой компании «Согласие», проекте «Сноб», компании РБК, банке МФК.


Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС 
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