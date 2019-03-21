Максим Фадеев стал композитором года по версии премии BraVo

93

Премия BraVo проводится во второй раз, она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки. Церемония награждения проводится дважды: во вторник свои призы уже получили артисты классического искусства, в четверг пришел черед популярной музыки.Фадеев не смог лично забрать статуэтку, потому записал видеообращение для присутствующих: "Всем добрый вечер! Хочу поблагодарить премию BraVo за внимание к моей персоне, я получил премию "Композитор года", для меня вообще этот год был знаковый. Я вышел на сцену, все знают, что у меня была травма, но, как была, она и остаётся, но сейчас мы нашли путь, как слышать - не слыша... Я очень благодарен тем, кто оценил меня, благодарен учредителям премии и всем, кто в зале. Спасибо, мне очень приятно".Ведущий церемонии Филипп Киркоров пообещал, что награду доставят по адресу.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством премии, а Sputnik – международным информационным партнером.Фото: соцсети