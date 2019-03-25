Лучшим деятелям культуры Самарской области вручены региональные награды
25 марта 2019 16:44
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От имени Губернатора и Правительства Самарской области всех, кто имеет отношение к празднику, поздравил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов: «Сегодня в этом зале собрались люди, для которых сохранение и развитие культурного потенциала региона стало не только профессией, но и подлинным призванием, делом всей жизни. Благодаря вам остаётся прочной связь поколений, формируется национальное единство, становится богаче внутренний мир каждого человека».
Председатель областного правительства отметил, что сфере культуры в настоящее время уделяется особое внимание на всех уровнях власти. 2019 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом театра в России. Началась реализация масштабного национального проекта «Культура», при Государственном совете РФ создана одноименная рабочая группа. Все эти решения призваны дать новый импульс развитию культурного потенциала страны.
Большое значение Правительство региона придает социальной защищенности работников культуры. За последние 6 лет заработная плата этой категории в губернии выросла в 2,8 раза. По итогам 2018 года Самарская область заняла 3-е место по уровню заработной платы в Приволжском федеральном округе. Отдельное внимание уделяется дополнительным мерам социальной поддержки. В их числе установление стипендий Губернатора Самарской области за высокие достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие культуры работникам государственных учреждений культуры, проведение конкурсов работ и проектов в области культуры и искусства для предоставления Губернских премий.
Председатель регионального Правительства отметил, что Самарская область живет насыщенной культурной жизнью, а учреждения культуры и творческие коллективы губернии хорошо известны как в России, так и за ее пределами.
В регионе действуют 742 общедоступных библиотеки, 20 театрально-концертных организаций, 26 музеев, 678 культурно-досуговых учреждений, 108 детских школ искусств, 2 парка, 1 зоологический парк, хореографическое училище. По информации министерства культуры Самарской области, за последние 6 лет посещаемость организаций культуры в губернии выросла в 1,25 раза (2012 г. – 16 млн. человек, 2018 г.- 20 млн. человек). Действующая сеть областных учреждений культуры постоянно укрепляется и развивается. Так, выполнена масштабная реконструкция Самарского академического театра оперы и балета, реставрация усадьбы Курлиных, в которой успешно функционирует Музей Модерна, в 2018 году – Музея Эльдара Рязанова в городском округе Самара. Большое внимание уделяется детским школам искусств. Новое здание детской школы искусств построено в г.о. Чапаевск, обновленные здания открылись в г.о. Октябрьск и м.р. Кинель-Черкасский.
На протяжении многих лет в регионе реализуются такие крупные знаковые проекты, как Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина, музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу», Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка», фестиваль национальных театров кукол «Радуга» и целый ряд других. Новыми культурными брендами региона стали Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» и Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
С 2017 года действуют федеральные проекты «Театры – детям», «Театры малых городов», задача которых — содействие творческой деятельности и техническому оснащению детских, кукольных, муниципальных театров губернии. Так, за два года на реализацию проекта «Театры – детям» в Самарской области выделено 78,7 млн. рублей, из них средства федерального бюджета — 55,43 млн. рублей, областного – 23,26 млн. рублей.
В 2017 году состоялось торжественное открытие нового интерактивного проекта – исторического парка «Россия – моя история». Проект, в силу свой значимости, идет под патронажем Московской Патриархии и при содействии Администрации Президента РФ. С момента открытия исторический парк посетили порядка 150 тыс. человек.
В прошлом году в Самарской области впервые стартовал областной фестиваль «Душа баяна», призванный раскрыть музыкальные таланты жителей губернии, сохранить и развивать традиции музыкального творчества.
Ежегодно на территории Самарской области проводится свыше 300 мероприятий, направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества. Около 20 из них — регионального, всероссийского и международного уровней, в том числе Всероссийский конкурс молодых музыкантов им. Д.Б.Кабалевского, Музыкальная детская академия стран СНГ под патронажем народного артиста России Юрия Башмета, Всероссийский конкурс молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра», Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах имени Д.Г.Шаталова «Созвездие Жигулей» и другие масштабные мероприятия. С 2009 года Самарская область входит в пятерку сильнейших регионов Российской Федерации в рамках проведения ежегодных Молодежных Дельфийских игр.
В честь профессионального праздника лучшим работникам культуры региона были вручены награды Губернатора и Правительства Самарской области. Праздничный вечер завершился показом балета-притчи «Три маски короля».
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