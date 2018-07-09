Лия Ахеджакова отмечает юбилей

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Она поступала в Институт цветных металлов и золота, но на втором курсе вуза преподаватели ГИТИСа открыли самородок в ней самой. Хотя начинала Ахеджакова в ТЮЗе, и первое время играла мальчиков-подростков. Прошло несколько лет, прежде чем Ахеджакову разглядели для узнаваемых и всеми любимых сегодня образов.Небольшая роль Тани в «Иронии судьбы» стала для Лии Ахеджаковой лишь прологом к всесоюзной славе, которая обрушилась на неё после выхода на большой экран «Служебного романа».Фразы секретаря Веры в исполнении Лии Ахеджаковой и сегодня - символы эмансипации и женственности одновременно.«Помимо актёрского таланта, которым она обладает в большой степени, я хочу сказать о её порядочности, честности и искренности. Думаю, из этих трёх названий именно слово искренность ярче всего выражает суть Лии Ахеджаковой», - говорит народный артист СССР Олег Басилашвили.Потом были «Небеса обетованные» и «Старые клячи», где Ахеджакова сыграла обманутых, обездоленных, но полных достоинства героинь.Будучи очень востребованной в кино, Лия Ахеджакова не изменяет театру «Современник». На сцене она чаще не комедийная, а трагическая актриса - чего стоит только роль Зины Абрамовой в «Крутом маршруте».Голосом совести Лию Ахеджакову впервые назначил, наверное, Эльдар Рязанов - в трагикомедии «Гараж» научного сотрудника Малаеву станут слушать, лишь когда она закроет членов кооператива на замок.Спектакль «Игра в джин» идёт в «Современнике» каждую неделю. И каждый раз Лия Ахеджакова срывает овации. На свою героиню, невероятно подвижную и заразительно оптимистичную Фонсию Дороти народная артистка, считает, она не похожа. Хотя можно заметить моменты, которые как будто про саму Ахеджакову.«Жареный петух клюёт всех. Не надо думать, что у той женщины беда, а тебя всё обойдёт и ты в полном порядке. Конечно, приятно, у кого позитивное мышление. Это очень спасает», - рассказывает народная артистка России Лия Ахеджакова.«Замечательная, любимая, родная Лия неповторима, сугубо и гипериндивидуальна во всех своих проявлениях - человеческих, гражданских и, конечно же, актёрских. И просто находиться рядом, в поле такой актрисы - это невероятное счастье», - делится народный артист России Сергей Гармаш.Талант Лии Ахеджаковой ещё и в широчайшем спектре её героинь. Бывшую учительницу, которая своими руками может починить старинный автомобиль или не очень-то и злобную сказочную Бабу-Ягу даже в исполнении такой узнаваемой актрисы перепутать просто невозможно.