Литературная гостиная с писателем Алексеем Солоницыным пройдет в Самаре

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27 апреля, в 11.30, в школе №77 (ул. Стара Загора, 269) в рамках реализации проекта «Самарское знамя» состоится встреча в формате Литературной гостиной и презентация книги «Самарское знамя» авторомНа встречу приглашены депутат Совета депутатов Кировского внутригородского района г.о. Самара, координатор проекта «Надежда нации» Александр Лашкин, ветераны, школьники, представители общественности.Проект «Самарское знамя» реализуется по инициативе Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно- историческое общество» при поддержке Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».