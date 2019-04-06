Лазарев назвал главного соперника на Евровидении

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"Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать", — цитирует его телеканал "Звезда".Он отметил, что начал подготовку к конкурсу за несколько месяцев и продолжает гастрольный тур параллельно с репетициями.На Евровидении Лазарев выступит с песней "Scream". Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе.В 2016 году Сергей Лазарев уже представлял Россию на Евровидении, тогда он занял третье место с песней "You’re the Only One".В этом году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.Фото: РИА Новости