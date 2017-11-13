Концерт «Музыкальные истории. Самара» состоится в областной библиотеке
13 ноября 2017 13:17
22
4 декабря в 18:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает на первый из серии концертов, посвященных музыкальной культуре губернской Самары XIX – начала XX веков, людям и событиям, которые сыграли важную роль в её формировании и оказали влияние на российскую культуру в целом.
В первом концерте цикла «Музыкальные истории» лауреаты всероссийских и международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано), Диля Шагеева (сопрано), Антон Кузенок (тенор), Георгий Шагалов (бас), Ольга Дарвина (фортепиано) представят определенную ретроспективу самарской музыкальной жизни XIX века – от приезда на курорт Сергиевские минеральные воды композитора Александра Алябьева, где зародилась его дружба с уездным предводителем дворянства Путиловым до начала ХХ века, истории создания капельмейстером Ильей Шатровым вальса «На сопках Манчжурии».
На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной.
Автор и ведущая концертной программы – Марина Монастырская.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 ноября 2017 12:53
Состоялась рабочая встреча сотрудников полиции и руководителя Безенчукского медицинского училища. Социум
43
13 ноября 2017 09:55
Рыба весит 10 кг. Социум
148
13 ноября 2017 09:46
Судебные приставы напомнили правонарушителю о штрафах. Социум
141
Здравоохранение
13 ноября 2017 10:01
Самарская область не попала в число регионов-лидеров по прививкам. Здравоохранение
111
11 ноября 2017 10:57
Сауна снижает риск высокого кровяного давления. Здравоохранение
323
10 ноября 2017 17:53
Алкоголизм - это очень большая проблема современного общества. Поэтому с этим недугом обязательно нужно бороться. Здравоохранение
97
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
122
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
389
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
274
Туризм
10 ноября 2017 11:45
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
191
8 ноября 2017 09:23
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
198
5 ноября 2017 11:12
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
506
Образование
13 ноября 2017 12:17
Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Образование
88
12 ноября 2017 22:38
Образование
1209
10 ноября 2017 14:52
Данный конкурс является уникальным в своем роде, так как предполагает не только представление учебно-методических материалов и подготовку портфолио, но... Образование
353
Культура
13 ноября 2017 13:17
На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной. Культура
16
13 ноября 2017 12:24
В праздничном концерте примут участие творческие коллективы и солисты национальных общественных объединений региона. Культура
64
13 ноября 2017 11:26
Самарцев приглашают на большой праздничный концерт. Культура
130
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
61
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
153
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
240
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4155
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1557
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8422
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2317
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9100
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2716
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1304
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1651
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1543
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1292
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2922
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2738
Мероприятия