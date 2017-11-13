Концерт «Музыкальные истории. Самара» состоится в областной библиотеке

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4 декабря в 18:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает на первый из серии концертов, посвященных музыкальной культуре губернской Самары XIX – начала XX веков, людям и событиям, которые сыграли важную роль в её формировании и оказали влияние на российскую культуру в целом.В первом концерте цикла «Музыкальные истории» лауреаты всероссийских и международных конкурсов Юлия Маркова (меццо-сопрано), Диля Шагеева (сопрано), Антон Кузенок (тенор), Георгий Шагалов (бас), Ольга Дарвина (фортепиано) представят определенную ретроспективу самарской музыкальной жизни XIX века – от приезда на курорт Сергиевские минеральные воды композитора Александра Алябьева, где зародилась его дружба с уездным предводителем дворянства Путиловым до начала ХХ века, истории создания капельмейстером Ильей Шатровым вальса «На сопках Манчжурии».На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной.Автор и ведущая концертной программы – Марина Монастырская.