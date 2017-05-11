Конкурс «Виват, Баян!» стартовал в Самаре

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11 мая в Самаре начался юбилейный 15-й музыкальный конкурс для исполнителей на баяне и аккордеоне «Виват, Баян!». Являясь значимой частью одноимённого фестиваля, конкурс приобретает всё больше поклонников: его участниками становятся гости из дальнего и ближнего зарубежья, что стало весомым поводом присвоить ему статус международного конкурса.В юбилейном конкурсе примут участие более 100 человек из разных уголков России и зарубежья. Конкурсные прослушивания пройдут с 11 по 14 мая, ежедневно начиная с 9:00 в гостинице «Бристоль-Жигули» по адресу: ул. Куйбышева, 111.Соревнования проводятся в категориях: «Малыш Классика», «Малыш Варьете», «Юниор Классика-1», «Юниор Варьете-1», «Юниор Классика-2», «Юниор Варьете-2» «Сеньор Классика», «Сеньор Варьете», «Ансамбли» (в двух возрастных категориях), «Баян Микс» (в двух возрастных категориях).Юбилейный «Виват, Баян!» станет отборочным для участия в 67-ом международный конкурсе «Трофей Мира» и 70-ом международном конкурсе «Кубок мира». Официальную рекомендацию от АНО «Творческая школа «Мастер-класс» получат солисты из средней и старшей возрастных категорий, занявшие призовые места.Лучших определит компетентное жюри, состоящее из музыкантов и преподавателей баянного искусства из Италии, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Самары. Художественный руководитель Международного конкурса-фестиваля «Виват,Баян!» Сергей Иванович Войтенко.Вход на прослушивания свободный.