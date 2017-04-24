Команда Самарской области вошла в пятерку лучших на молодежных Дельфийских играх России
24 апреля 2017 16:06
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В Играх приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации и 8 стран СНГ.
Игры прошли под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Дельфийские игры – уникальный в своем роде проект, который помогает юным дарованиям в полной мере проявить свой талант, обменяться опытом, получить наставления от профессионального жюри, найти новых друзей-единомышленников и создать прочный фундамент для будущего роста.
На протяжении 4 дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства. В этом году в программу Игр вошли 2 новые номинации: «Электронный клавишный инструмент» и «Открытая номинация».
22 апреля, состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций – «Скрипка» и «Фортепиано», участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра.
Вечером, состоялась Официальная церемония закрытия Культурного проекта «Дельфийские игры – 2017». Директор Международного Дельфийского комитета В.Н.Понявин объявил Игры закрытыми. В ходе гала-концерта состоялись выступления победителей и призеров Дельфийских игр 2017 года.
По результатам соревнований делегации всех стран Содружества, принявшие участие в Двенадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, увозят с собой награды.
В официальном командном первенстве Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России 6 место завоевала делегация Пермского края, пятое – Тульской области, четвертое – Самарской области, третье – Новосибирской области, второе – Свердловской области, первое – города Москвы, сообщает пресс-служба облправительства.
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