Кирилл Серебренников получил кинопремию "Ника" за лучшую режиссуру
31 марта 2019 17:29
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Вместо режиссера награду получил продюсер фильма Илья Стюарт, передает "Интерфакс". "Большая честь получать этот приз. (...) Я желаю нам всем, чтобы это был последний раз, когда Кирилл Серебренников не выходит лично за своим призом", - сказал продюсер.
Со словами поддержки выступила также победительница в номинации "Лучшая актриса второго плана" Елена Коренева.
Кроме того, музыкант Рома Зверь, отмеченный за роль фильме Лето" как открытие года, поблагодарил Кирилла Серебреникова за то, что режиссер закончил картину, несмотря на уголовное преследование.
Зал стоя приветствовал решение киноакадемиков. Слова поддержки в адрес Серебренникова звучали неоднократно на протяжении всей церемонии. Вручение премии прошло в Москве в театре "Русская песня" в субботу
Основная сюжетная линия фильма "Лето" - история знакомства и отношений 19-летнего Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Виктор Цой), фронтмен группы "Звери" Рома Зверь (Майк Науменко), Ирина Старшенбаум (жена Зверя Наталья).
Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа", монтировал картину, находясь под домашним арестом. Он является одним из фигурантов дела "Седьмой студии".
Им инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта "Платформа".
Фото: соцсети
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