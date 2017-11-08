Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жители Самарской области продолжают узнавать о своих долгах Судебные приставы посетили более полусотни организаций региона.
Жители Самарской области продолжают узнавать о своих долгах
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне Этим регионам будет выделено почти 46 млрд руб.
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В село Борское Самарской области приедет Молодежный автобус В акции примут участие более 500 человек.
В село Борское Самарской области приедет Молодежный автобус
Тольяттинец украл велосипед, чтобы подарить сыну Подозреваемого задержал экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе города.
Тольяттинец украл велосипед, чтобы подарить сыну
Главе Тольятти Анташеву готовят отставку? Ставленника бывшего губернатора Николая Меркушкина вызвали в прокуратуру.
Главе Тольятти Анташеву готовят отставку?
В Самарской области 27 человек наградят знаком «Во славу отцовства» Победители 6 номинаций определены на заседании экспертного совета Конкурса.
В Самарской области 27 человек наградят знаком «Во славу отцовства»
Самарский театр оперы и балета представит премьеру балета-дивертисмента «Grand pas Петипа» Это театрализованное действо, в котором будут представлены номера в хореографии Мариуса Петипа.
Самарский театр оперы и балета представит премьеру балета-дивертисмента «Grand pas Петипа»
В Самаре состоится турнир по настольному теннису «На призы Губернатора Самарской области» Торжественное открытие состоится 9 ноября.
В Самаре состоится турнир по настольному теннису «На призы Губернатора Самарской области»
сегодня  Среда, 8 ноября, 11:12
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/11:
USD 58.46
0.03
EUR 67.77
-0.31
Искать
Новости /  Общество /  Культура  

Киноклуб «Треугольник» в Самаре приглашает на премьеру фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

8 ноября 2017 09:05
102
Киноклуб «Треугольник» в Самаре приглашает на премьеру фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» В фильм интегрировано 94 картины Ван Гога.
В фильм интегрировано 94 картины Ван Гога.

Завтра, 9 ноября в 19:00 киноклуб «Треугольник» (ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой, ул. Куйбышева, 105) приглашает на премьеру полнометражного анимационного фильма Дороты Кобелы и Хью Уэлшмана «Ван Гог. С любовью, Винсент» («Loving Vincent», Великобритания, Польша, 2017, 1ч. 34 мин., 16+).

Фильм режиссеров и авторов сценария Дороты Кобела и Хью Уэлшмана рассказывает о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога. Этот фильм по праву считается фильмом-событием, так как это первый в истории кинематографа полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм, в котором оживают оригинальные работы художника Винсента Ван Гога. Команда из 85 художников создавала каждый из 62450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. В фильм интегрировано 94 картины Ван Гога.

Основой для фильма стала небольшая цитата из письма Ван Гога: «Мы не можем говорить иначе, как нашими картинами». «Я восприняла ее буквально, - вспоминает Дорота Кобела. - Я подумала, что было бы прекрасно так и сделать - заставить картины говорить и рассказывать историю».

Озвучивание: Дуглас Бут, Джош Бердетт, Холли Эрл, Робин Ходжес, Крис О’Дауд, Джон Сешнс и др. В российской версии персонажей озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев, Ирина Горбачёва и др.

Ведущий вечера: художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед - Роман Черкасов.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
8 ноября 2017  10:57
Жители Самарской области продолжают узнавать о своих долгах Судебные приставы посетили более полусотни организаций региона.
Жители Самарской области продолжают узнавать о своих долгах
Судебные приставы посетили более полусотни организаций региона. Социум
13
8 ноября 2017  10:47
В село Борское Самарской области приедет Молодежный автобус В акции примут участие более 500 человек.
В село Борское Самарской области приедет Молодежный автобус
В акции примут участие более 500 человек. Социум
30
8 ноября 2017  10:25
В Самарской области 27 человек наградят знаком «Во славу отцовства» Победители 6 номинаций определены на заседании экспертного совета Конкурса.
В Самарской области 27 человек наградят знаком «Во славу отцовства»
Победители 6 номинаций определены на заседании экспертного совета Конкурса. Социум
56
Весь список

Здравоохранение
7 ноября 2017  11:49
Увеличенное по требованиям ФИФА в Самаре число бригад скорой помощи останется и после ЧМ-18
Увеличенное по требованиям ФИФА в Самаре число бригад скорой помощи останется и после ЧМ-18
В значительной степени дополнительные экипажи "скорых" будут доукомплектованы студентами-пятикурсниками медуниверситета. Здравоохранение
189
3 ноября 2017  20:26
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор.
Главврачом Самарского кардиологического диспансера назначен Владимир Горячев
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор.  Здравоохранение
978
3 ноября 2017  11:35
Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза
Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
218
Весь список
Новости медицины
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
359
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
252
27 сентября 2017  21:24
Анализы после 50 лет женщине
 50 лет – серьезный возраст, в котором приходят мысли о том, как бы продлить жизнь и вернуть себе здоровье, бывшее в молодости.   Новости медицины
472
Весь список
Туризм
8 ноября 2017  09:23
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Москва не вошла в первую десятку.
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
98
5 ноября 2017  11:12
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы.
Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
323
31 октября 2017  12:45
Россия допускает введение безвиза с Грузией
Россия допускает введение безвиза с Грузией
В середине ноября замминистра иностранных дел России проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии. Туризм
231
Весь список
Образование
7 ноября 2017  18:08
Участниками фестиваля являются студенты и учащиеся – члены интеллектуальных команд вузов, ссузов, лицеев, общеобразовательных школ и гимназий. Каждая команда состоит из 6 человек.
В Самаре пройдет финал областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект-63»
Участниками фестиваля являются студенты и учащиеся – члены интеллектуальных команд вузов, ссузов, лицеев, общеобразовательных школ и гимназий. Каждая... Образование
194
7 ноября 2017  13:03
«Краеведческий экспресс» свозит более 300 сызранских школьников на экскурсию в Самару Впервые экспресс пройдет по маршруту Сызрань-Самара-Сызрань.
«Краеведческий экспресс» свозит более 300 сызранских школьников на экскурсию в Самару
Впервые экспресс пройдет по маршруту Сызрань-Самара-Сызрань. Образование
148
3 ноября 2017  15:23
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве.
Дизайнер ПВГУС – на Неделе Моды в Москве
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве.   Образование
380
Весь список

Культура
8 ноября 2017  10:17
Самарский театр оперы и балета представит премьеру балета-дивертисмента «Grand pas Петипа» Это театрализованное действо, в котором будут представлены номера в хореографии Мариуса Петипа.
Самарский театр оперы и балета представит премьеру балета-дивертисмента «Grand pas Петипа»
Это театрализованное действо, в котором будут представлены номера в хореографии Мариуса Петипа. Культура
56
8 ноября 2017  09:05
Киноклуб «Треугольник» в Самаре приглашает на премьеру фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» В фильм интегрировано 94 картины Ван Гога.
Киноклуб «Треугольник» в Самаре приглашает на премьеру фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»
В фильм интегрировано 94 картины Ван Гога. Культура
98
5 ноября 2017  10:50
Самарцам представят моноспектакль Тимофея Яровикова «Дурак сказки бает». Яровиков – известный белорусский поэт и музыкант.
Самарцам представят моноспектакль Тимофея Яровикова «Дурак сказки бает»
Яровиков – известный белорусский поэт и музыкант. Культура
301
Весь список
Мода
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
131
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
228
27 сентября 2017  18:17
Не нагнетай: какие предметы женского гардероба раздражают мужчин
Не нагнетай: какие предметы женского гардероба раздражают мужчин
Мода — циклична. Она приходит и уходит, но кое-что должно кануть в Лету навсегда, — так считает подавляющее большинство мужчин. Мода
475
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3857
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1505
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8380
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2280
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8807
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2684
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1112
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1622
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1498
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1269
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2895
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2716
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет финал областного фестиваля команд эрудитов «Интеллект-63»
В Самаре сегодня пройдет Парад Памяти
На площади Куйбышева в Самаре пройдет репетиция Парада Памяти
Весь список
Популярное
за сегодня

Строительство путепровода на Ташкентской приостановлено из-за переноса линий электропередач

871

Россия готова вернуться на «Евровидение»

199

Также лидер КПРФ поведал о готовности программы «Десять шагов к достойной жизни»

146
за неделю

Путин ответил на реплику экс-главы Самарской области Меркушкина

6516

Какое будущее пророчат новому врио главы Самары Владимиру Василенко

2303

По Красной Глинке бродит заблудившаяся рысь

1962
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда