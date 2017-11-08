Киноклуб «Треугольник» в Самаре приглашает на премьеру фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

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Завтра, 9 ноября в 19:00 киноклуб «Треугольник» (ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой, ул. Куйбышева, 105) приглашает на премьеру полнометражного анимационного фильма Дороты Кобелы и Хью Уэлшмана «Ван Гог. С любовью, Винсент» («Loving Vincent», Великобритания, Польша, 2017, 1ч. 34 мин., 16+).Фильм режиссеров и авторов сценария Дороты Кобела и Хью Уэлшмана рассказывает о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога. Этот фильм по праву считается фильмом-событием, так как это первый в истории кинематографа полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм, в котором оживают оригинальные работы художника Винсента Ван Гога. Команда из 85 художников создавала каждый из 62450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог. В фильм интегрировано 94 картины Ван Гога.Основой для фильма стала небольшая цитата из письма Ван Гога: «Мы не можем говорить иначе, как нашими картинами». «Я восприняла ее буквально, - вспоминает Дорота Кобела. - Я подумала, что было бы прекрасно так и сделать - заставить картины говорить и рассказывать историю».Озвучивание: Дуглас Бут, Джош Бердетт, Холли Эрл, Робин Ходжес, Крис О’Дауд, Джон Сешнс и др. В российской версии персонажей озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев, Ирина Горбачёва и др.Ведущий вечера: художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед - Роман Черкасов.