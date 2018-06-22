Кинофраншизам, начиная с третьего фильма перестанут выдавать безвозвратные средства
22 июня 2018 20:24
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По словам министра, практика поддержки «многочисленных «Елок» не всегда себя оправдывает. «Принято считать, что на раскрученный бренд народ повалит. Но, как показывает практика, работает это не всегда хорошо», — заявил Мединский.
Глава Минкультуры отметил, что начиная с третьей франшизы Фонд кино должен давать продюсерам деньги на производство таких фильмов только на возвратной основе, то есть работать, «как кинобанк».
Наиболее известной российской кинофраншизой, которую субсидировал фонд, является фильм «Елки» продюсера Тимура Бекмамбетова. Самой коммерчески успешной частью этой кинофраншизы до сих пор остается третий фильм (вышел в прокат в декабре 2013 года), собравший в прокате 1,2 млрд руб. Бокс-офис вышедшего декабре прошлого года шестого фильма франшизы — «Елки. Новые», также получившего господдержку, составил почти 862 млн руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Финансирование было выделено по смешанной схеме: часть средств — возвратная, часть — безвозвратная. Размер госсубсидии не назывался. При бюджете 186,5 млн руб., по данным интернет-ресурса Kinodata.pro, лента «Елки. Новые» окупилась в прокате (половину сборов оставляют себе кинотеатры, 10–15% — дистрибьютору, оставшиеся 35–40% получает продюсер).
Идея ограничить поддержку отечественных кинофраншиз обсуждалась еще 15 декабря прошлого года на попечительском совете Фонда кино. Спустя всего несколько дней, 19 декабря, с аналогичным предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Они (кинофраншизы. — РБК) каждый год выходят, каждый раз окупаются, они популярны и востребованы. Возникает только вопрос: зачем им нужны меры государственной поддержки, если на них и так придут?» — заявил Медведев на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, предложив присутствующим министру культуры и представителям киноиндустрии задуматься над этим.
Кинопродюсеры отнеслись к внедрению нового механизма финансирования кинофраншиз по-разному. Продюсер Александр Роднянский (фильмы «Сталинград», «Левиафан», «Нелюбовь») в беседе с РБК назвал такое решение «разумным и честным». По его мнению, функция Фонда кино — помочь встать на ноги компаниям, а не финансировать их устоявшийся бизнес. «Если делается третья картина франшизы, это означает, что она экономически успешна, — говорит Роднянский. — И государство, предоставляя таким фильмам возвратные средства, и так уже делает довольно много, поскольку это по сути беспроцентный кредит».
Руководитель кинокомпании СТВ (франшизы «О чем говорят мужчины», мультфильм «Три богатыря») Сергей Сельянов заявил, что не поддерживает подобные ограничения. «Вопрос в том, что хочет государство, выделяя финансирование? Поддерживать конкретные проекты или развивать индустрию? В случае с финансированием кино, а особенно анимации, к каждому отдельному случаю следует подходить индивидуально. Если мы хотим развивать индустрию, необходимо поддерживать компании», — считает Сельянов.
Фонд кино уже начал применять новый механизм финансирования, рассказал РБК исполнительный директор фонда Антон Малышев. В частности, на прошедшем в апреле заседании попечительского совета Фонда было принято решение поддержать седьмой фильм франшизы «Елки», но на условиях стопроцентного возврата. Общий объем госсубсидий, который будет направлен Фондом кино на поддержку кинопроектов в этом году, составит 2,5 млрд руб., 500 млн руб. из которых — на условиях возврата, отметил Малышев.
Фото из открытых источников
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