Кинофраншизам, начиная с третьего фильма перестанут выдавать безвозвратные средства

22 июня 2018 14:32

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23 июня с 16.00 до 18.00 в парке им. Ю.А. Гагарина все желающие самарцы и гости города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в рамках акции «Знать о ВИЧ-значит...